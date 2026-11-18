Războiul cartofilor dintre SUA și Japonia durează de aproape 8 decenii. Trump presează guvernul de la Tokyo să ridice restricțiile

4 minute de citit Publicat la 09:02 18 Noi 2026 Modificat la 09:02 18 Noi 2026

Tokyo a ridicat parțial interdicția în 2006 pentru a permite importul de cartofi americani exclusiv pentru chipsuri. Foto: Getty Images

De 76 de ani, Japonia interzice importul de cartofi americani. Acuzat că politicile sale au fost „dezastruoase” pentru fermierii din SUA, Donald Trump face acum presiuni pe guvernul de la Tokyo să ridice interdicția. Negocierile au început. În timp ce agricultorii niponi se opun ferm, cei americani spun că piața japoneză le-ar putea aduce venituri în plus de 150 de milioane de dolari, relatează The Guardian.

Fie că este vorba despre crochete fierbinți, mâncate din mers, un bol de tocană nikujaga sau o farfurie cu cartofi prăjiți făcuți în casă, toate au un ingredient comun: cartoful japonez.

Alături de orez, această cultură este protejată cu strictețe în Japonia, fiind una dintre puținele culturi agricole de bază produse pe plan intern într-o țară care importă peste 60% din alimentele pe care le consumă.

Japonia a interzis cartofii americani în 1950

Dar situația s-ar putea schimba în curând. Sub presiunea exercitată de Donald Trump, Japonia se îndreaptă spre ridicarea unei interdicții vechi de 76 de ani privind importul de cartofi americani.

Fermierii japonezi care cultivă cartofi spun că ridicarea interdicției le-ar pune în pericol mijloacele de trai și i-ar expune pe consumatori unui produs de calitate inferioară. Aceștia se tem că transporturile de cartofi americani ar putea aduce insecte și dăunători periculoși pe terenurile agricole din Japonia.

Tokyo a ridicat parțial interdicția în 2006 pentru a permite importul de cartofi americani exclusiv pentru chipsuri. Legumele trebuie transportate în containere sigilate și apoi gătite la temperaturi foarte ridicate pentru a preveni răspândirea dăunătorilor și a bolilor.

Însă ridicarea completă a interdicției ar permite comercializarea cartofilor proaspeți americani în restaurante și pe rafturile supermarketurilor.

„Ne-am exprimat în repetate rânduri și fără echivoc poziția noastră cu privire la importuri”, a spus Toshihide Numasawa, un angajat al grupului Agricultura Japoniei din Hokkaido, unde se află circa 80% din culturile de cartof din țară. El a spus că există mai multe motive pentru care interdicția trebuie să rămână în vigoare, inclusiv „riscul pătrunderii în țară a dăunătorilor și bolilor, precum și prejudiciile pe care le-ar suferi zonele agricole din Hokkaido”.

Cartofii au fost inițial curiozități de colecționat pentru biologii amatori atunci când comercianții danezi i-au adus pentru prima dată în Japonia în 1598. Până la mijlocul anilor 1800, cartofii deveniseră o alternativă nutritivă la orez, o cultură care nu supraviețuiește în climatul mai rece din Hokkaido.

În prezent, cartofii sunt baza pentru preparatul tradițional jaga bata, un cartof copt acoperit din belșug cu unt, în timp ce salata de cartofi, poteto sarada, a ajuns aproape să fie considerată un preparat național.

Cel mai cunoscut soi din Hokkaido este Danshaku (Irish Cobbler), un cartof bogat în amidon, cu o pulpă pufoasă și absorbantă, perfectă pentru unt și alte toppinguri sau pentru a absorbi zeama de carne din tocănițe.

„Credem că, de-a lungul timpului, consumatorii au ajuns să recunoască soiurile cele mai potrivite pentru anumite preparate”, a spus Numasawa. El a adăugat că fermierii de cartofi din Hokkaido sunt afectați și de focarele de dăunători apărute pe plan intern, de încălzirea globală și de depopularea zonelor rurale.

În prezent, Japonia cultivă peste 90 de soiuri de cartofi, iar consumatorii japonezi au mâncat 3,5 milioane de tone în 2024, potrivit Ministerului Agriculturii. Dintre acestea, 1,2 milioane de tone au fost importuri de cartofi proaspeți folosiți la fabricarea chipsurilor.

Fermierii niponi se tem de contaminare

Faptul că acest tubercul a ajuns în centrul negocierilor comerciale dintre Japonia și SUA reprezintă o primă bătaie de cap pentru noul ministru japonez al Agriculturii, Arata Takebe, al cărui colegiu electoral se află într-o zonă din Hokkaido renumită pentru cultivarea cartofilor.

Planul de ridicare a interdicției „ar trebui să avanseze numai după discuții științifice și tehnice aprofundate”, a declarat recent Takebe pentru agenția de presă Jiji Press, adăugând că luarea unei decizii ar putea dura „un timp considerabil”.

„Știu că partea americană are așteptări mari, însă interdicția importurilor nu va fi ridicată fără discuții suficiente sau fără un acord acceptabil pentru ambele părți”, a spus el.

În timp ce cartofii importați pentru fabricarea chipsurilor sunt supuși unor măsuri stricte de carantină, fermierii noponi se tem că noi transporturi de cartofi importați ar putea aduce insecte dăunătoare și microbi. Guvernul Japoniei a identificat 21 de dăunători și boli care prezintă risc de invazie.

Cea mai mare îngrijorare este provocată de nematodul auriu al cartofului și de nematodul alb al cartofului. Deși nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, aceștia pot afecta rădăcinile plantei, împiedicându-i dezvoltarea, și pot rămâne în sol mai mult de 15 ani.

La începutul acestui an, membri ai Congresului american i-au cerut lui Trump să continue să ridice problema interdicției în discuțiile cu premierul japonez Sanae Takaichi.

„Cultivatorii americani produc cei mai buni cartofi din lume”, au scris aceștia într-o scrisoare. „Japonia reprezintă o piață uriașă, cu oportunități semnificative de export pentru cultivatorii americani de cartofi.”

După ce a adus în discuție această problemă în primul său mandat, Trump a convins guvernul Japoniei să înceapă negocierile, în timp ce se confruntă cu acuzații potrivit cărora politicile sale au fost „dezastruoase” pentru zonele rurale din America.

Susținătorii ridicării interdicției afirmă că măsura ar duce la scăderea prețurilor pentru consumatorii japonezi și le-ar aduce fermierilor americani venituri suplimentare de 150 de milioane de dolari pe an din exporturi.

Însă fermierii din Hokkaido susțin că nu s-au făcut suficiente eforturi pentru a elimina amenințarea reprezentată de dăunători și boli.

„Protejarea agriculturii din Hokkaido nu înseamnă doar protejarea regiunii Hokkaido”, a transmis Asociația Corporațiilor Agricole din Hokkaido într-un comunicat. „Înseamnă și protejarea bazei de producție care va asigura aprovizionarea cu alimente a Japoniei în viitor.”

Naohiro Makino, un cultivator de cartofi din Hokkaido, a declarat că interdicția privind importul de cartofi proaspeți ar trebui menținută.

„Odată ce pătrund dăunătorii, nu mai poți cultiva cartofi timp de peste un deceniu”, a declarat el pentru publicația Asahi Shimbun. „De dragul terenurilor agricole pe care strămoșii noștri le-au protejat, mă opun ferm ridicării interdicției.”