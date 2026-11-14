Record de infectări cu HIV și hepatită în spitalele din Rusia. Pacienții s-au îmbolnăvit de la catetere și glucometre refolosite

8 minute de citit Publicat la 12:00 14 Noi 2026 Modificat la 12:00 14 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

În 27 de regiuni ale Federației Ruse, virusul imunodeficienței umane se răspândește în rândul întregii populații, nu doar în grupurile de risc, potrivit celor mai recente date ale Rospotrebnadzor. Oamenii își transmit tot mai des virusul unii altora, de multe ori fără să știe că sunt infectați, scrie Euronews.

În 27 de regiuni ale Rusiei există o epidemie generalizată de HIV, a anunțat Institutul Central de Cercetare în Epidemiologie al Rospotrebnadzor, agenția rusă pentru protecția consumatorilor și sănătate publică. Oamenii de știință folosesc acest termen pentru stadiul în care virusul imunodeficienței umane se răspândește în populația generală, nu doar în rândul grupurilor de risc.

În aceste regiuni, HIV este diagnosticat la peste 1% dintre femeile însărcinate. Cea mai gravă situație se înregistrează în regiunile Kemerovo, Irkutsk și Sverdlovsk.

Deși, potrivit Institutului Central de Cercetare pentru Prevenirea și Combaterea SIDA, în 2025 au fost depistate în Rusia 45.000 de cazuri noi de HIV, cu 13,4% mai puține decât în 2024, anul trecut s-a stabilit un record al infectărilor cu HIV și hepatită în unitățile medicale, potrivit statisticilor compilate de portalul de specialitate Medvestnik.

Cel mai mare număr de infectări cu HIV și hepatită în unitățile medicale din ultimii 15 ani

Sunt cele mai ridicate cifre din ultimii 15 ani. Predomină focarele de hepatită virală C și infecțiile mixte HIV plus hepatită, a declarat Elena Igonina, șefa Departamentului pentru Bunăstarea Epidemiologică a Populației din cadrul Rospotrebnadzor. În 2025, în unitățile sanitare din Rusia au fost înregistrate opt focare de infecție, cu 104 pacienți infectați.

Potrivit Rospotrebnadzor, în 2026 au continuat anchetele privind 11 focare de infecție din zece regiuni ale Rusiei, unde există suspiciuni de răspândire a HIV și a hepatitei în unitățile medicale. La Moscova, este în desfășurare o anchetă privind un focar în care au fost identificate 22 de cazuri de hepatită virală C.

Unul dintre cele mai mari focare confirmate din ultimii doi ani a fost infectarea a 82 de persoane într-un sanatoriu din Kabardino-Balkaria. În timp ce primeau îngrijiri medicale, 76 de pacienți s-au infectat cu hepatită virală C, iar la alți șase au fost descoperite infecții mixte. În spitalele de oncologie din Kamceatka și Buriația, 147, respectiv 42 de pacienți au fost infectați cu hepatită. Alte trei focare de hepatită C au fost identificate în centre de dializă din regiunile Samara și Kursk, unde au fost afectate 26 de persoane.

Experții spun că principala cauză a infectărilor este încălcarea regulilor sanitare și epidemiologice, inclusiv folosirea la mai mulți pacienți a cateterelor sau glucometrelor de unică folosință. În astfel de situații, sursa sunt de obicei pacienții cu infecții nediagnosticate.

Elena Igonina subliniază că aceste „încălcări sistemice și grave” au devenit înrădăcinate în Rusia de astăzi.

Deși testarea simultană pentru anticorpi și ARN al virusului hepatitei C îi acoperă bine pe donatorii de sânge, componente sanguine, organe și țesuturi, testarea ARN rămâne mult în urmă în cazul altor categorii care ar trebui testate, și anume pacienții dializați, hematologici și transplantați, contacții din focarele de hepatită, copiii sub un an născuți din mame cu HIV și pacienții cu imunodeficiență.

În plus, pentru prima dată în ultimii șase ani, în 2026 au fost identificate două cazuri de infectare cu HIV prin transfuzie de componente sanguine, a mai precizat Institutul Central de Cercetare în Epidemiologie al Rospotrebnadzor.

Atunci când spitalele primesc un număr mare de persoane cu infecții nediagnosticate, a explicat pentru Current Time consultantul internațional pe probleme de HIV Aleksei Verter, înseamnă că „procesul infecțios din țară este latent, ascuns”, iar foarte mulți oameni nu știu că sunt infectați.

Mortalitatea scade, dar numărul persoanelor care trăiesc cu HIV crește

În ciuda scăderii incidenței și a mortalității prin HIV din ultimii ani, numărul persoanelor infectate din Rusia continuă să crească, notează autorii Medvestnik.

Statisticile arată că, la fiecare deces, se înregistrează o infectare și jumătate, adică numărul persoanelor care „trăiesc cu HIV continuă să crească în mod constant”, explică Natalia Ladnaia.

Scăderea a fost precedată de o lungă perioadă de creștere a incidenței, însă în ultimii trei ani ratele de îmbolnăvire și de deces în rândul persoanelor cu HIV au scăzut și, potrivit datelor ei preliminare, tendința va continua și în 2026. În același timp, experta este convinsă că nu există niciun motiv de relaxare, pentru că „dinamica se poate schimba rapid”.

În ultimii ani, numărul deceselor provocate de HIV în Rusia a fost cuprins între 30.000 și 34.000 pe an. Este o cifră extrem de ridicată, subliniază șefa departamentului de cercetare pentru prevenirea și combaterea SIDA din cadrul Institutului Central al Rospotrebnadzor.

„Dintre toate țările lumii, există doar 15 în care se înregistrează peste 15.000 de decese ale persoanelor cu HIV, inclusiv Rusia. Cele mai ridicate rate de incidență a HIV la 100.000 de locuitori din regiunea europeană se înregistrează în Rusia, Ucraina și Macedonia de Nord”, spune directorul Institutului Central de Cercetare în Epidemiologie, academicianul Vasili Akimkin.

Infecția cu HIV a devenit principala cauză de deces în rândul rușilor de vârstă activă. Dintre bărbații cu vârste între 40 și 49 de ani, peste 3% sunt infectați cu virusul, precizează Natalia Ladnaia, în timp ce vârsta medie a persoanelor infectate din Rusia a crescut în ultimii 15 ani de la 32 la 44 de ani. De remarcat este și faptul că două treimi dintre noile transmiteri ale HIV au loc prin contact heterosexual.

În Rusia trăiesc în prezent peste 1,232 milioane de persoane cu diagnostic confirmat de HIV, adică 0,8% din populația țării, adaugă Akimkin.

Rospotrebnadzor a avertizat că, dacă actualele abordări privind prevenția și tratamentul rămân neschimbate, numărul persoanelor care trăiesc cu HIV în Rusia ar putea ajunge la 1,47 milioane până în 2030, potrivit modelului matematic al agenției. În acest scenariu, numărul anual de cazuri noi va fi cuprins între 31.000 și 51.000, iar numărul deceselor inclus în model ar putea crește la 51.000 pe an, ceea ce se explică, printre altele, prin îmbătrânirea populației.

În ultimii șapte ani s-au schimbat și principalele cauze de deces în rândul copiilor cu HIV. În 2025, a fost înregistrată o creștere a mortalității în această categorie de pacienți în toate districtele federale, cu excepția districtelor Central și Ural.

Potrivit unei analize a mai multor publicații rusești, Rospotrebnadzor și Ministerul Sănătății calculează cifrele diferit. Datele Rospotrebnadzor sunt mai complete, pentru că se bazează pe notificările de laborator pentru fiecare test imunoblot pozitiv.

Datele Ministerului Sănătății se bazează pe numărul persoanelor înregistrate pentru monitorizare medicală periodică. Astfel, diferența dintre numărul total al persoanelor cu diagnostic confirmat, de 1,23 milioane potrivit Rospotrebnadzor, și cel al persoanelor aflate efectiv sub supraveghere medicală, de 846.500 potrivit Ministerului Sănătății, ajunge la 385.555 de persoane.

600.000 de persoane infectate

Doar jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV în Rusia aveau încărcătura virală suprimată la sfârșitul lui 2025, a declarat Natalia Ladnaia la conferința

„Supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV”, citată de Medvestnik. În practică, asta înseamnă că cel puțin 600.000 de persoane cu HIV „continuă să joace un rol activ în transmiterea virusului”, concluzionează experta.

Anul trecut, suprimarea încărcăturii virale a fost obținută la 77,9% dintre persoanele cu HIV care urmau tratament antiretroviral (ART), iar „deocamdată nu a fost posibilă depășirea acestui nivel”, spune ea.

Standardele Organizației Mondiale a Sănătății pentru ținerea sub control a epidemiei sunt 95-95-95, adică 95% dintre persoanele cu HIV își cunosc statutul, 95% dintre acestea primesc ART, iar 95% dintre cele aflate sub tratament ajung la suprimarea replicării virusului.

În ceea ce privește accesul la îngrijire medicală al persoanelor care trăiesc cu HIV în Rusia, anul trecut 72% dintre cei infectați se aflau sub monitorizare. În ciuda testării pe scară largă, care a crescut cu 75% în ultimul deceniu și a ajuns anul trecut la 54 de milioane de teste, eficiența scade.

În opinia directorului Institutului Central de Cercetare în Epidemiologie al Rospotrebnadzor, abordarea trebuie ajustată prin creșterea ponderii persoanelor cu cel mai mare risc de infectare, care sunt insuficient acoperite de testare. Ponderea lor aproape s-a înjumătățit, de la 5,8% în 2014 la 3% în 2023.

Eficiența activității scade, așadar: se fac mai multe teste, însă testarea se face tot mai des în rândul persoanelor cu o probabilitate mai mică de a avea HIV.

Subfinanțare cronică din partea statului

Faptul că povara infecției cu HIV nu scade, chiar dacă incidența se reduce, se reflectă în cheltuielile pentru sănătate, subliniază Natalia Ladnaia. În 2025, cheltuielile legate de infecția cu HIV au fost estimate la 279 de miliarde de ruble.

În opinia expertei, nu există motive să ne așteptăm la o schimbare a situației. Dimpotrivă, răspândirea virusului s-ar putea intensifica în rândul grupurilor de populație vulnerabile în mod tradițional și în rândul locuitorilor din regiunile de la granița cu Ucraina, caracterizate printr-un nivel ridicat al migrației.

Potrivit Rospotrebnadzor, incidența și mortalitatea ar putea crește și în districtele federale Orientul Îndepărtat, Sud și Caucazul de Nord.

Și bloggerii au vorbit despre răspândirea unor virusuri, inclusiv HIV, în rândul celor care luptă împotriva Ucrainei.

Potrivit Anastasiei Kașevarova, autoritățile ruse ar trebui „să se gândească serios la asta, există amenințarea unei epidemii de boli periculoase din punct de vedere social”, pentru că hepatita, HIV și tuberculoza se răspândesc în prezent în armată și în regiunile de pe linia frontului, dar „se vor răspândi apoi mai departe, în interiorul Rusiei”.

The Insider a relatat anterior că, după ocuparea de către Rusia a unor părți din regiunile Donețk și Luhansk, pacienții cu HIV s-au confruntat cu lipsa medicamentelor vitale. Ministerul rus al Sănătății nu i-a inclus în achizițiile centralizate de medicamente, iar unii pacienți au primit medicamente expirate.

Potrivit observatorilor, faptul că bugetul pentru sănătate se micșorează, iar toți banii merg către război, explică, printre altele, lipsa consumabilelor sterile din spitalele de stat.

Alte publicații rusești subliniază că majoritatea donatorilor care finanțau programe de prevenire a HIV pentru populația generală și pentru grupurile vulnerabile au părăsit Rusia.

Statul nu finanțează în mod adecvat aceste proiecte, spune Evgheni Pisemski, redactor-șef al publicației queer „Parni+”, citat de Current Time. În condițiile în care în 2025 au fost depistate 45.000 de cazuri noi de HIV, proiectul de buget al Rusiei pentru 2027 prevede fonduri suplimentare pentru medicamente doar pentru 30.000 de noi purtători ai virusului.