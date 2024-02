Voluntarii români care luptă cu ruşii pe frontul din Ucraina. Liderul grupării Getica rupe tăcerea | Reportaj exclusiv

La doi ani de la începerea războiului din Ucraina, echipa Antena 3 CNN formată din Laurențiu Rădulescu și Cosmin Herea s-a reîntors pentru a realiza un reportaj exclusiv despre volutarii români care luptă acolo împotriva ruşilor.

Imaginile sunt filmate pe frontul din Ucraina, în regiunea Donetsk. Militari din România alături de moldoveni, tătari și ucraineni au stat în tranșee aproape o lună.

După lupte intense în care au aflat cum arată iadul, soldații români și ucraineni au reușit să elibereze orașul Bahmut. Las în urmă o mare de cadavre ale militarilor ruși. Peste tot arme și muniții abandonate.

La câteva luni distanță, într-o altă călătorie în Ucraina, echipa Antena 3 CNN formată din Laurențiu Rădulescu și Cosmin Herea s-a întâlnit cu câțiva dintre voluntarii grupului de luptă românesc, Getica. Așa s-au autodenumit românii care luptă împotriva rușilor.

Nu avem voie să le divulgăm fețele sau numele. Soldații de la Kremlin încearcă săptămânal să străpungă liniile ucrainene de apărare.

"M-am trezit, mi-am făcut cafeaua, m-am așezat la calculator, am încărcat un site de știri. Am văzut un titlu imens că Rusia invadează Ucraina. Nu mai știu dacă mi-am scăpat cafeaua sau am continuat să beau", a declarat unul dintre soldații români.

Militari români deveniţi soldați ucraineni

Acesta a fost supranumit geto-dac și este liderul militarilor români în Ucraina. În Ucraina, este un simplu soldat asemenea celor ucraineni, plătit de statul vecin pentru că se antrenează și luptă acolo.

"Toți din Getica credem că Rusia o să continue să cucerească țărișoara asta. Nu cred că există unul care să aibă vreun dubiu. Am vrut să mă înrolez în primul an. La început eram un grup de străini. Am făcut niște cursuri tactice cu prietenii, colegii de breaslă și am intrat din diferite naționalități", precizează acesta.

După geto-dac au urmat și alții, specialiști în lumea armelor.

"A fost o experință de război. Nu am prea simțit sentimentul de a-mi apăra țara. Armata română nu a avut misiuni de apărare a teritoriului național. Nu am simțit niciodată că lupt pentru țară cum simt acum când sunt aproape de România. Există șanse ca România să intre într-un conflict cu Rusia în viitorul apropiat", precizează militarul român.

Pe tot parcursul interviului, echipa Antena 3 CNN a fost păzită de colegul geto-dacului, Hunter, specialistul în drone al echipei Getica.

Importanța strategică a orașului Nikolaiev este din ce în ce mai apăsătoare pentru armata ucraineană. Dacă rușii reușesc să treacă de acest oraș pot ajunge fără niciun fel de problemă la 200 de kilometri distanță, în Odesa, un alt oraș important care a fost vizat încă de la începutul invaziei ruse.