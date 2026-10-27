Republica Moldova va cumpăra interceptoare de drone din Ucraina. Tofan: „Avem atât de multă nevoie”. Ce prevede acordul semnat la Kiev

Drona interceptoare „Sting” fabricată în Ucraina. Foto: Getty Images

Republica Moldova va putea cumpăra din Ucraina sisteme de interceptare a dronelor, după ce cele două țări au semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară, scrie Agerpres. Premierul moldovean, Vasile Tofan, a explicat marți că Chișinăul are mare nevoie de aceste echipamente, mai ales că tehnologiile ucrainene sunt deja testate pe câmpul de luptă.

„Ieri, la Kiev, am semnat un memorandum de cooperare tehnico-militară. Din start vreau să spun: nu este un tratat de securitate, pentru a nu da apă la moară propagandiștilor. Moldova rămâne o țară neutră. În același timp, neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim neputincioși și să nu ne pese de apărarea noastră. Astăzi, Ucraina este o țară care luptă în fiecare zi, testează tehnologii noi în fiecare zi, nu în laboratoare, dar în câmpul de luptă, și noi, ca o țară cu resurse limitate, vrem să ne asigurăm că ne achiziționăm tehnologii testate și tehnologii la costuri reduse.

Multe din aceste tehnologii sunt, la acest moment, inclusiv dezvoltate, testate, produse de companii din Ucraina. Deci, ne dorim intensificarea acestei colaborări, dar, încă o dată vreau să repet, Moldova rămâne o țară neutră și nu ține de un acord de securitate, este un acord de cooperare tehnico-militară, care ne va da acces la tehnologii, inclusiv interceptoare de drone, de care avem atât de multă nevoie”, a afirmat Tofan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Luca Niculescu.

La rândul său, premierul român, care efectuează marți o vizită la Chișinău, prima în afara țării de la preluarea mandatului, a declarat că România și Republica Moldova poartă discuții foarte aplicate pentru întărirea colaborării în domeniul apărării, iar protecția în fața atacurilor rusești trebuie să fie pentru toți cetățenii români, fie că sunt în Republica Moldova, fie că sunt în România.