Reuters: Administrația Trump negociază cu Rusia restabilirea Nord Stream. Kushner s-a întâlnit cu Dimitriev la Moscova și New York

Oficiali ruşi şi americani, inclusiv Jared Kushner, emisar special al preşedintelui SUA, au discutat posibilitatea implicării unui investitor american în gazoductele Nord Stream, care livrau gaze din Rusia către Germania înainte de războiul din Ucraina, relatează, joi, agenţia Reuters pe baza a cinci surse care cunosc situaţia. La tratative a participat şi Kiril Dmitriev, consilier apropiat al dictatorului Vladimir Putin, precizează sursele agenţiei.

Kushner, ginerele lui Donald Trump, a încercat să medieze un armistiţiu între Rusia şi Ucraina. El consideră că afacerile sunt vitale pentru restabilirea păcii, iar înţelegerea privind Nord Stream le-ar permite investitorilor din SUA să profite de transporturile energetice către Europa după încheierea războiului.

Dmitriev şi Kushner s-au întâlnit în ultimele săptămâni la Moscova şi la New York. Nu este clar cât de mult au discutat despre Nord Stream dar subiectul se află în continuare pe agendă, susţin două din sursele Reuters.

Întrebat despre presupusele tratative, un oficial al Casei Albe a declarat că „orice acorduri trebuie negociate de Rusia cu DFC (Corporaţia SUA pentru Finanţarea Dezvoltării Internaţionale, agenţie a guvernului de la Washington - n. red.) şi cu Trezoreria şi trebuie să fie profitabilă pentru contribuabilii şi companiile din Statele Unite”. El a adăugat că nu au avut loc „recent” discuţii despre Nord Stream.

Dmitriev, care a promovat reluarea vânzării de gaze ruseşti către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanţi ai Trezoreriei şi Departamentului Energiei din SUA pentru a discuta posibile iniţiative ruso-americane în domeniu. Un reprezentant al său a refuzat să comenteze la cererea Reuters.

Un oficial american a apreciat că, având în vedere obstacolele, acordul este improbabil pe termen mediu. Gazoductele Nord Stream sunt supuse unor sancţiuni de către Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Europa s-a decuplat aproape complet de gazul rusesc

Înainte ca forţele ruse să invadeze Ucraina în februarie 2022, Germania achiziţiona mai mult de jumătate din necesarul de gaze din Rusia, prin cele două conducte Nord Stream din Marea Baltică. Acestea au fost scoase din uz de mai multe explozii subacvatice în septembrie 2022.

Reuters apreciază că Germania şi alte ţări europene, care investesc masiv în reconstrucţia forţelor armate pentru a se apăra de Rusia, ar rezista acum puternic împotriva redeschiderii gazoductelor, chiar dacă Trump a elimina sau atenua sancţiunile americane. Dacă însă democraţii obţin controlul asupra Congresului la alegerile parţiale din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial, astfel de măsuri vor fi mai greu de adoptat.

Extrema dreaptă germană, reprezentată de AfD (Alternativa pentru Germania), aflată în ascensiune politică, este, însă, favorabilă redeschiderii Nord Stream, spre deosebire de guvernul de coaliţie de la Berlin. Dmitriev urmează să se întâlnească la începutul anului viitor cu conducerea AfD pentru a discuta reluarea vânzărilor de gaze ruseşti.

Compania proprietară a Nord Stream este deţinută în proporţie de 51% de Gazprom; 31% sunt împărţite între două entităţi germane, iar restul sunt proprietatea unei firme franceze şi a uneia olandeze. Vânzarea companiei către un investitor din SUA şi reluarea livrărilor de gaze ar întâmpina mai multe obstacole: germani doresc să îşi păstreze participarea şi implicit influenţa, în caz că Gazprom şi-ar vinde partea, a afirmat una dintre sursele Reuters.

Kushner şi Dmitriev au discutat şi despre vânzarea unui pachet mai amplu de companii, de la rafinării până la benzinării, deţinute de compania rusă Lukoil în Europa şi în alte părţi ale lumii, susţin două din persoanele informate cu care a discutat agenţia. Planul ar fi ca activele să fie cumpărate de DFC împreună cu investitori din Qatar şi Emiratele Arabe Unite, în timp ce SUA ar ridica sancţiunile.

„Despre Lukoil, Steve (Witkoff) şi Jared (Kushner) (emisarii lui Trump - n. red) au colaborat cu DFC pentru a negocia o plată consistentă în avans şi venituri din profituri pentru Statele Unite”, a declarat un oficial de la Casa Albă. Lukoil şi Gazprom nu au comentat.