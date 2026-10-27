Reuters: Ce a cerut Putin în discuția telefonică de 90 de minute cu Stubb și Støre. Zelenski a fost invitat din nou la Moscova

Liderii din Finlanda și Norvegia au discutat la telefon cu Putin. Apelul era programat pentru 20 de minute, însă a durat aproape o oră și jumătate. Foto: Colaj X Stubb/Kremlin.ru

Prima încercare a liderilor europeni în ultimul an de a relua negocierile cu Vladimir Putin privind Ucraina nu a reușit să ducă la o schimbare a poziției Kremlinului cu privire la o chestiune teritorială cheie. Potrivit Reuters, Putin a cerut din nou ca Ucraina să predea întregul Donbas.

În timpul unei conversații de 90 de minute cu președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, Putin a declarat că nu va renunța la cererea sa de predare completă a Donbasului, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată Kremlinului.

La cinci ani de război, armata rusă controlează încă doar aproximativ 80% din regiunea Donețk, pe care Putin a anexat-o în cadrul granițelor sale administrative în septembrie 2022. Între timp, ritmul avansului Rusiei asupra centurii de orașe fortificate rămase sub control ucrainean încetinește: conform estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, acesta a scăzut la 250 de metri pătrați pe zi în acest an.

În mai puțin de zece luni ale anului 2026, armata rusă a pierdut mai multe teritorii. Trupele ruse au încheiat lunile septembrie și octombrie cu pierderi teritoriale nete de 241 de kilometri pătrați.

De asemenea, potrivit consilierului pe probleme de politică externă al președintelui rus, Iuri Ușakov, Putin le-a transmis celor doi lideri europeni că îl așteaptă Volodimir Zelenski la Moscova unde îi garantează că va fi în siguranță.

„Șeful nostru a reiterat că, dacă Zelenski dorește cu adevărat să poarte discuții directe, ar trebui să vină la Moscova, unde i se vor asigura toate condițiile necesare, inclusiv în ceea ce privește securitatea”, a declarat Ușakov.

Totuși, el a menționat că o întâlnire față în față între Putin și Zelenski va avea sens doar după încheierea negocierilor, în vederea semnării documentelor finale.

Stubb și Störe i-au spus lui Putin că este nevoie de o pace „justă” în Ucraina, potrivit surselor Reuters. Ultimul lider european care a încercat să vorbească cu președintele rus a fost Emmanuel Macron. Acesta l-a sunat pe Putin în iulie 2025, iar discuțiile s-au încheiat cu un eșec, a adăugat sursa.

Russia’s war of aggression against Ukraine must be brought to an end. Everyone is suffering from its consequences, and no military solution is in sight. The outcome of the war will have a direct impact on the security of Finland and Norway and, more broadly, on the security of Europe as a whole. At this stage, peace will not be achieved by avoiding dialogue; ending the war requires direct discussions. This is in Finland’s interest. Today, together with Prime Minister of NorwayJonas Gahr Støre, we held a telephone conversation with President of Russia Vladimir Putin. The call was a follow-up to the meeting in Oslo on 20 October. It was prepared in consultation with Ukraine and the United States. We held the conversation in our capacity as leaders of our respective countries, not as representatives of Europe. It is important for Finland and Norway, as neighbouring countries of Russia, to engage in discussions with Russia based on our own perspectives and principles. We emphasized that our support for Ukraine remains unwavering. Our objective is to promote a just and lasting peace. — Alexander Stubb (@alexstubb) October 27, 2026

După apelul telefonic, Kremlinul a transmis că „a fost atrasă atenția asupra politicilor conflictuale ale țărilor UE și NATO, care duc la o prelungire a operațiunilor militare”.

Imediat după discuția cu Putin, cei doi lideri europeni l-au sunat pe Volodimir Zelenski.

„Am discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, în urma convorbirii telefonice pe care aceștia au avut-o astăzi cu liderul rus și în continuarea discuțiilor noastre de la Oslo cu reprezentanții Statelor Unite, Europei și NATO. Sunt recunoscător pentru informarea detaliată și pentru această implicare în sprijinul diplomației noastre și al eforturilor comune de pace depuse împreună cu toți partenerii”, a anunțat Zelenski.