Primul elicopter NASA din istorie trimis pe Marte a ajuns pe planeta roșie: Momentul istoric, prezentat în direct la Antena 3

Roverul și un elicopter numit Ingenuity (Ingeniozitate) care va efectua primul zbor din istoria umanității pe altă planetă - vor începe să exploreze Marte în căutarea unor indicii despre trecutul său antic.

Aceasta va include încercarea de a înțelege dacă planeta a fost vreodată locuibilă și căutarea unor indicii ale vieții trecute pe suprafața sa.

