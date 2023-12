"Am fost surprinși extrem de plăcut" | Doi români au trăit o experienţă inedită în cel mai întunecat loc din lume

Doi români au experimentat o aventură spectaculoasă, în cel mai întunecat loc de pe lume, acolo unde au testat cum e să trăiești o noapte polară, în plină iarnă.

Totul a ponit de la un cadou cu ocazia zilei de naştere, moment în care un Elian Mita, cunoscut pe Instagram și pe TikTok pentru torturile și prăjiturile sale spectaculoase a decis să experimenteze timp de cinci zile noaptea polară în Svalbard, cea mai apropiată insulă de Polul Nord.

"Începem prima zi în Svalbard. E impropriu spus zi pentru că zi va fi abia în februarie, până atunci e beznă totală. Începem o aventură astăzi, semnăm pentru viețile noastre. Ne echipăm corespunzător, iar când spun echipare înseamnă și cu o pușcă pentru urși și începem în beznă să urcăm un munte pentru a ajunge la o peșteră într-un ghețar.

Dar am fost surprinși extrem de plăcut de ce se întâmpla deasupra capetelor noastre: aurore boreale se formau și se spărgeau într-un spectacol fantastic, atât verzi, cât și roz. N-am stat mult aici totuși și am continuat să urcăm pentru că înghețam de frig, erau cam -25 de grade, până am ajuns la intrarea în peșteră.

Am intrat printr-o crăpătură în zăpadă, iar prin altă gaură a trebuit să continuăm pentru a ajunge la swarovski. Miliarde de cristale de gheață sclipeau fantastic la 100 de metri sub gheață. Iar efectul de marmură format acum mii de ani ne trimitea cumva pe o altă planetă ”, povestește românul într-un video postat pe TikTok.

Astfel, timp de cinci zile, cei doi români au explorat modul de viață al localnicilor care trăiesc Svalbard, cea mai apropiată insulă de Polul Nord, unde noaptea polară durează aproape trei luni.

„Stau mult în casă, unde au tot felul de activități, iau și suplimente pentru că lipsa de soare le aduce și ceva carențe, iar în momentul în care aleg să iasă afară trebuie să se echipeze cu ceva reflectorizant pentru a putea fi văzuți în bezna totală, care durează aproape 3 luni. Deși este o comunitate mică, pun foarte mare accent pe educație, au chiar și facultate pe lângă grădinițe, școli și licee.

Un alt lucru interesant este că au limită impusă la alcool, nimeni nu prea poate abuza de el. Are cafenele, restaurante, hoteluri, fiind o stațiune turistică, majoritatea oamenilor trăiesc din turism. Mulți localnici care nu se pot obișnui cu noaptea polară, aleg să meargă iarna spre continent, în Norvegia, în Oslo sau în Tromson, unde sunt și zile de lumină.", a mai spus influencerul.