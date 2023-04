România și Portugalia, la conducerea misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO în Țările Baltice

România și Portugalia au preluat conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO în Țările Baltice, anunță MApN.

Sursa foto: Facebook | Forţele Aeriene Române

"În Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania, a avut loc ceremonia de predare – primire (Hand over – Take over) a misiunii de Poliție Aeriană sub comandă NATO. România și Portugalia au preluat, într-un cadru oficial, de la partenerii polonezi și francezi, conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice”, potrivit unui comunicat de presă.

La activitate au participat oficialități atât din partea celor cinci națiuni, cât și din partea Comandamentului Aerian Aliat (AIRCOM).

Delegația română a fost compusă din consilierul prezidențial pentru securitate națională al președintelui României, general (r) Ion Oprișor, ambasadorul României în Republica Lituania, Cosmin George Dinescu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană și locțiitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea.