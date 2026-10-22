Rumen Radev critică rezoluția PE privind atacurile din Marea Neagră: „Insinuări nefondate şi manipulatoare” la adresa Bulgariei

1 minut de citit Publicat la 22:20 22 Oct 2026 Modificat la 22:20 22 Oct 2026

Rumen Radev. sursa foto: Getty

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a criticat dur joi rezoluția adoptată de Parlamentul European cu privire la atacurile din Marea Neagră, acuzând că textul conține „insinuări nefondate şi manipulatoare” la adresa guvernului său și susținând că documentul „nu are nicio valoare juridică”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Radev și-a făcut cunoscută poziția printr-o postare pe Facebook, în care a recunoscut că rezoluția conține și mesaje de sprijin pentru Bulgaria, dar a acuzat că, în ultimul moment, textul a fost completat cu critici la adresa executivului de la Sofia.

„Această rezoluţie exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de acţiunile Bulgariei de investigare a atacurilor şi de a salva echipajele aflate în dificultate, dar i-au fost adăugate în ultimul moment insinuări nefondate şi manipulatoare la adresa guvernului bulgar”, a scris premierul.

Șeful guvernului bulgar a precizat că a trimis o scrisoare deschisă grupurilor politice din Parlamentul European, prin intermediul președintei instituției, Roberta Metsola.

Rezoluția a fost adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 de abțineri. Documentul condamnă atacurile împotriva navelor civile din Marea Neagră, pentru care eurodeputații consideră Rusia responsabilă, și cere întărirea securității maritime în regiune.

Deși apreciază operațiunile de salvare desfășurate de autoritățile bulgare, eurodeputații critică reacția diplomatică a Sofiei, pe care o consideră prea slabă în fața Moscovei, și îi cer premierului Radev să ia măsuri concrete.

Totodată, aceștia îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne aderarea la o inițiativă antidrone a NATO.

Radev a reproșat faptul că aceste critici au fost introduse în text în ultimul moment și a calificat drept „absurdă” solicitarea privind inițiativa NATO, în condițiile în care ministrul bulgar al apărării anunțase deja că țara va participa.

„Pasajul adăugat în ultimul moment, pe un ton moralizator faţă de guvernul bulgar, trece sub tăcere măsurile luate deja de Bulgaria”, a mai scris premierul, care a enumerat apoi pașii făcuți de autoritățile de la Sofia.

Printre aceștia, Radev a amintit intensificarea patrulelor aeriene și maritime, sosirea avioanelor de patrulare americane și europene și cooperarea cu aliații din NATO, argumente cu care a apărat reacția guvernului său.

Pe 6 și 13 octombrie, patru nave cargo au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Două dintre ele s-au scufundat, iar 21 de marinari sunt dați dispăruți.

Premierul bulgar a apreciat că atacurile servesc intereselor Rusiei, subliniind însă că, deocamdată, nu există dovezi care să permită ca responsabilitatea să fie atribuită oficial Moscovei. Pe 13 octombrie, Radev a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei la Sofia.