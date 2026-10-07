Rusia a atacat masiv Kievul cu drone și rachete de ziua lui Putin. Doi oameni au fost uciși în capitala ucraineană

2 minute de citit Publicat la 10:46 07 Oct 2026 Modificat la 10:46 07 Oct 2026

Kievul a fost din nou ținta unui atac cu rachete al rușilor. Epavele rachetelor au rămas în mai multe districte ale capitalei ucrainene. Foto: Profimedia Images

Cel puțin doi oameni au murit în urma atacului masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 7 octombrie, în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că victimele au fost înregistrate în districtul Darnițki al capitalei ucrainene.

Mai multe explozii au fost auzite pentru prima dată în Kiev în jurul orei locale 3:15, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră anterior că mai multe bombardiere rusești Tu-95 se apropiau de frontieră.

„Rachetele cad una după alta. Din câte pot număra, au fost cel puțin 10-12 explozii. Se aud foarte puternic în centrul orașului”, a relatat Tim Zarodojnîi de la Kyiv Independent.

Alți jurnaliști ai publicației au relatat despre bombardamente în zona districtului Podil din Kiev, în timp ce în capitala ucraineană puteau fi văzute flăcări și coloane de fum. Explozii au fost auzite din nou două ore mai târziu, în jurul orei 5:15, în timpul unui al doilea val de atacuri cu rachete.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că a fost raportat un bombardament într-o „zonă nerezidențială” neprecizată din districtul Obolon, iar mai multe depozite au fost lovite în districtul Podil.

Epavele rachetelor ardeau și în districtul Șevcenkivski, iar în Darnițki a izbucnit un incendiu într-un garaj. Amploarea totală a pagubelor nu e cunoscută încă.

Anterior, în jurul orei locale 21:00, drone se îndreptau spre capitala Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, iar la scurt timp a fost declanșată o alertă aeriană în oraș, care a rămas în vigoare între 21:09 și 21:58.

În alte regiuni ale țării, o rachetă rusească ar fi avariat o clădire rezidențială din comunitatea Kremenciuk, în regiunea Poltava. În orașul Zaporijjea, din estul țării, infrastructura de transport ar fi fost avariată în timpul atacului de amploare, potrivit autorităților.

Președintele Volodimir Zelenski le ceruse cetățenilor, anterior, să trateze cu seriozitate alertele aeriene și avertizase că Rusia pregătește un atac de amploare asupra Ucrainei, citând informații recente ale serviciilor de informații.

„Vă rog, vă rog, aveți grijă de voi. Vă rog să reacționați la semnalele de pericol privind atacurile cu rachete”, a spus el.

Cel mai recent atac de amploare are loc în ziua în care Putin împlinește 74 de ani, pe 7 octombrie. Speranța medie de viață a bărbaților din Rusia era de 68 de ani în 2024, potrivit Grupului Băncii Mondiale.

Rusia a atacat Kievul și în noaptea precedentă, avariind automobile, iar în ultimele zile a vizat mai multe dintre podurile importante ale orașului.