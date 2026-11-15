Estonia închide granița cu Rusia de la 1 decembrie. Moscova e acuzată că a ordonat un atac asupra unei fabrici de drone

3 minute de citit Publicat la 17:49 15 Noi 2026 Modificat la 17:57 15 Noi 2026

Estonia închide granița cu Rusia de la 1 decembrie. Moscova e acuzată că a ordonat un atac asupra unei fabrici de drone. Foto: Getty Images

ACTUALIZARE Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, după ce autoritățile au dejucat o tentativă de sabotaj asupra unei fabrici de drone, atribuită serviciului militar de informații rus GRU, relatează Politico.

Anunțul a fost făcut de ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, într-un mesaj publicat pe X.

„În urma dovezilor clare că serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii estoniene din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei dintre Estonia și Rusia începând cu 1 decembrie”, a transmis oficialul.

Autoritățile din Estonia au dejucat o tentativă de sabotaj asupra unei fabrici de drone din apropierea capitalei Tallinn, despre care susțin că a fost ordonată de serviciul militar de informații al Rusiei, GRU. Atacatorii ar fi încercat să provoace o explozie și să incendieze clădirile companiei Threod Systems, însă au fost opriți înainte să producă pagube importante. Opt persoane au fost arestate, iar premierul eston Kristen Michal a anunțat că țara sa se pregătește inclusiv pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia, relatează AFP, preluată de Agerpres, și Euronews.

Tentativa de atac a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Viimsi, aflată la nord de Tallinn. Ținta a fost Threod Systems, o companie estoniană din industria de apărare, care produce drone de recunoaștere și atac, precum și sisteme de supraveghere.

Potrivit Serviciului de Securitate Internă al Estoniei, atacatorii intenționau să provoace o explozie și să incendieze sediul companiei. Planul a fost dejucat datorită măsurilor suplimentare de securitate și intervenției rapide a forțelor de ordine.

„În noaptea de 14 noiembrie, o tentativă de sabotaj ordonată de GRU a vizat compania estoniană de apărare Threod Systems”, a transmis duminică premierul Kristen Michal, într-un mesaj publicat pe X. „Mai multe daune importante au fost evitate datorită întăririi măsurilor de securitate şi reacţiei rapide a forţelor de ordine. Atacatorii au fost reţinuţi”, a adăugat acesta.

Procurorul general al Estoniei, Astrid Asi, a declarat duminică, într-o conferință de presă, că opt persoane care locuiesc în Letonia au fost arestate în legătură cu tentativa de sabotaj.

Estonia ia în calcul închiderea frontierei cu Rusia

Premierul eston consideră că atacul face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj și intimidare desfășurată de Rusia împotriva statelor europene, cu scopul de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei.

El a condamnat ceea ce a numit „un episod al unui război hibrid mai amplu pe care Rusia îl poartă împotriva Europei cu scopul de a reduce sprijinul pentru Ucraina şi presiunea asupra Rusiei”.

Michal a avertizat că Estonia nu va ceda în fața acestor amenințări și a anunțat că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi. Estonia se pregăteşte pentru posibilitatea închiderii frontierei cu Rusia pentru a reduce riscurile pentru populaţia noastră şi pentru securitatea naţională”, a declarat premierul.

GRU este serviciul de informații militare al Rusiei, suspectat că s-ar afla în spatele mai multor operațiuni de sabotaj desfășurate în ultimii ani pe teritoriul european. Potrivit autorităților occidentale, serviciile ruse încearcă adesea să recruteze persoane din țările vizate pentru a pune în aplicare asemenea atacuri.

O altă companie estoniană din industria de apărare a fost vizată de un atac în august

Incidentul de la Threod Systems nu este primul de acest fel din Estonia.

În luna august, Milrem Robotics, o altă companie estoniană din industria de apărare, cu sediul la Tallinn, a fost vizată de un atac incendiar. Autoritățile estoniene au susținut că acesta fusese comandat de serviciile speciale ruse. Mai mulți cetățeni letoni au fost arestați în acel dosar.

Estonia, membră NATO și țară aflată la granița cu Rusia, se confruntă cu riscuri de securitate tot mai mari de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În ultimii ani, în statele baltice au fost raportate tot mai multe atacuri cibernetice, incidente cu drone și tentative de sabotaj, despre care autoritățile suspectează că ar avea legătură cu Rusia.

În acest context, guvernul de la Tallinn susține că măsurile suplimentare de securitate sunt necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii strategice, în special a companiilor care produc echipamente militare.