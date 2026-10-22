Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu

1 minut de citit Publicat la 22:04 22 Oct 2026 Modificat la 22:42 22 Oct 2026

Imagine din satelit care arată apariția a noi ateliere de producție și depozite construite în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan/Federația Rusă, unde se fabrică drone de tip Shahed. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a trimis 12.000 de muncitori în Federația Rusă pentru a asambla drone de atac de tip Shahed într-o fabrică din republica Tatarstan, se arată într-un raport realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington și Institutul George W. Bush, citat de publicația Militarnyi.

Nord-coreenii asamblează drone Shahed în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan. Raportul CSIS precizează că muncitorii nord-coreeni câștigă 2,50 dolari pe oră, dar guvernul nord-coreean ia între 70% și 90% din salariile lor.

Fabrica de drone angajează și muncitori ruși, în special studenți tineri, precum și muncitori străini din alte țări. Raportul identifică trei grupuri principale de muncitori: tinerii ruși, muncitorii străini și nord-coreenii.

Potrivit CSIS, autoritățile ruse i-ar supune pe tinerii ruși pe muncitori străini la muncă forțată. Astfel, tinerii ruși sunt recrutați la fabrica de drone de la Alabuga sub pretextul unui „stagiu de practică”.

Astfel, studenții lucrează în schimburi de până la 12 ore, iar salariul lor depinde de îndeplinirea unor cote stricte de producție.

În luna septembrie, imagini din satelit arătau apariția unor noi ateliere de producție și depozite construite în Zona Economică Specială Alabuga din Rusia. Extinderea are loc în contextul recrutării de lucrători străini, inclusiv nord-coreeni, pentru fabricarea de drone de atac de tip Shahed, pentru Rusia.