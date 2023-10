Rusia a bombardat un priveghi în Ucraina la care participau 300 de persoane | Zeci de oameni au murit | Zelenski: "Rusia va ataca statele baltice peste cinci ani!"

Informația provine de la președintele Volodimir Zelenski, prezent, astăzi, în Spania la o reuniune internațională, relatează BBC.

Într-un mesaj pe Telegram, Zelenski a precizat că rușii au lovit o cafenea și a calificat atacul drept o "crimă brutală" a Moscovei.

"Rusia are nevoie de acest atac și de atacuri teroriste similare pentru un singur lucru: pentru a face din agresiunea sa genocidară o nouă regulă pentru întreaga lume", a acuzat președintele ucrainean.

Atacul cu rachetă a lovit joi, după ora locală 13, satul Groza, aflat lângă Kupiansk, în regiunea Harkov.

Președinția Ucrainei a distribuit imagini de la locul atacului (foto) iar guvernatorul regional Oleg Sinegubov a menționat că între victime se numără un copil de șase ani.

Ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klimenko, a declarat că 300 de persoane se aflau la cafeneaua bombardată.

Inițial, s-a raportat că lovitura rusă a distrus un magazin alimentar.

Potrivit lui Klimenko, localnicii participau la un priveghi pentru un consătean decedat, relatează Interfax Ucraina, citată de BBC.

"În total, 300 de locuitori ai satului, câte unul din fiecare gospodărie, asistau la slujba de pomenire", a spus oficialul ucrainean.

Cel mai recent bilanț al acestui bombardament este de 50 de morți, menționează sursa citată.

Numărul morților în atacul Rusiei cu rachetă asupra satului ucrainean Groza a ajuns la 49 de morți și șapte răniți, potrivit procurorului general al Ucrainei, citat de presa internațională.

