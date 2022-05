Rusia a publicat o înregistrare video din spitalul unde au fost trimiși luptătorii Azovstal

Într-o înregistrare video, un grup de bărbați este prezentat întins pe paturi într-o cameră, iar doi dintre ei vorbesc scurt. Unul dintre ei a spus că a avut acces la mâncare și la medici, în timp ce al doilea a spus că a fost bandajat și că nu s-a plâns de tratamentul primit.

În a doua înregistrare video, un bărbat cu o rană la cap a declarat că a fost bine hrănit și îngrijit și că nu a fost supus niciunei presiuni fizice sau psihologice.

The Russian soldiers assist Ukrainian nationalist Azov Forces who surrendered from Mariupol: There is food, there are doctors. Thank you all”: captured “Azov” people receive medical assistance



Captured wounded fighters of "Azov" are being treated in the hospital of Novoazovsk. pic.twitter.com/JwJDkuN2v4