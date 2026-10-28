Rusia își trimite din nou oamenii la centrala nucleară din Iran, în plin război. Ce pregătește Moscova

2 minute de citit Publicat la 19:01 28 Oct 2026 Modificat la 19:01 28 Oct 2026

Vedere parțială a centralei nuclearelectrice de la Bushehr, Iran. Foto: Hepta

Rusia își va crește, începând din noiembrie, numărul angajaților de la centrala nucleară Bushehr din Iran, unde participă la construirea a două noi reactoare. Anunțul a fost făcut miercuri de conducerea companiei ruse de stat Rosatom, care a fost nevoită să evacueze sute de muncitori de la centrală după izbucnirea războiului dintre Iran, Statele Unite și Israel, în februarie.

Potrivit șefului Rosatom, Alexei Likhachev, numărul muncitorilor implicați în lucrările de construcție de la Bushehr va crește la 200 în luna noiembrie, scrie The Independent.

Compania rusă încearcă astfel să ajungă la nivelul de personal necesar pentru ca lucrările să avanseze conform calendarului stabilit.

Rosatom construiește în prezent două noi unități nucleare la Bushehr, singura centrală nucleară operațională din Iran.

Likhachev a recunoscut că o nouă escaladare a conflictului din regiune ar putea afecta proiectul, însă a precizat că, deocamdată, compania continuă lucrările.

„Desigur, o posibilă escaladare a situației militare ar putea avea un impact. Ne pregătim pentru asta, dar în prezent mergem pe un scenariu optimist”, le-a declarat Likhachev jurnaliștilor.

Rusia și Iranul își extind colaborarea în domeniul nuclear

Parteneriatul nuclear dintre Moscova și Teheran pare să se consolideze, în ciuda războiului din regiune. În septembrie 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord pentru construirea unei noi centrale nucleare, Sirik, în provincia Hormozgan din sudul Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit agenției iraniene de stat IRNA, contractul are o valoare de aproximativ 25 de miliarde de lire sterline, iar unitățile centralei ar urma să aibă o capacitate totală de aproximativ cinci gigawați.

Prin comparație, complexul nuclear Bushehr ar urma să aibă o capacitate de mai puțin de trei gigawați după finalizarea lucrărilor.

Dacă proiectul Sirik va fi dus la bun sfârșit, Iranul își va consolida și mai mult dependența de tehnologia nucleară rusească în sectorul civil. Noua centrală ar putea contribui la alimentarea cu energie electrică a țării timp de mai multe decenii.

Rusia și Iranul și-au intensificat în ultimii ani cooperarea politică, economică și militară, în condițiile în care ambele țări se confruntă cu sancțiuni impuse de Occident. Restricțiile au determinat Moscova și Teheranul să caute noi rute comerciale și modalități de colaborare tehnologică, pentru a reduce dependența de piețele și instituțiile financiare occidentale.

Cele două state au urmărit încheierea unor noi acorduri comerciale, apropierea sistemelor bancare, creșterea schimburilor economice și atragerea de investiții în sectoare strategice.

Rusia se confruntă cu sancțiuni occidentale extinse după invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată în februarie 2022.

Măsurile vizează domenii esențiale ale economiei ruse, inclusiv energia, finanțele, comerțul și industria de apărare. Scopul acestora este limitarea capacității Moscovei de a finanța războiul și de a continua atacurile asupra Ucrainei.

Federația Rusă a fost sancționată și pentru încălcări ale drepturilor omului, precum și pentru acțiuni considerate de guvernele occidentale amenințări majore la adresa securității internaționale.

La rândul său, Iranul se confrunta cu sancțiuni americane și internaționale de mai multe decenii, chiar înainte de izbucnirea actualului război.

Acestea au fost impuse în principal din cauza programului nuclear iranian, a suspiciunilor privind dezvoltarea unor arme nucleare și a sprijinului oferit de Teheran grupărilor armate din Orientul Mijlociu.

Alte restricții vizează programul iranian de rachete balistice, activitățile militare și încălcările drepturilor omului.