Rusia mută echipament militar, inclusiv sisteme de rachete, către granița cu Finlanda, după ce a avertizat-o pe aceasta să nu se alăture NATO

Un videoclip neconfirmat, încărcat aseară pe internet, pare să arate două sisteme rusești de apărare de coastă care se deplasează de-a lungul unui drum de pe partea rusă a graniței care duce la Helsinki.

Sistemele de rachete sunt considerate a fi sistemul mobil de apărare de coastă K-300P Bastion-P, conceput pentru a elimina navele de suprafață inclusiv grupurile de luptă de portavioane.

Desfășurarea Rusiei are loc în timp ce prim-ministrul finlandez, Sanna Marin, a spus că se așteaptă ca guvernul ei „să încheie discuția înainte de mijlocul verii” cu privire la cererea de aderare la NATO.

Sondajele de opinie recente ale unei companii finlandeze de cercetare de piață au arătat că 84% dintre finlandezi consideră Rusia o „amenințare militară semnificativă”, în creștere cu 25% față de anul trecut.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat eufemistic că această mișcare „nu va îmbunătăți” situația securității în Europa, iar parlamentarul de la Moscova, Vladimir Dzhabarov, a adăugat mai direct că ar însemna „distrugerea țării”.

„Am spus în repetate rânduri că alianța rămâne un instrument orientat spre confruntare și extinderea ei ulterioară nu va aduce stabilitate continentului european”, a spus Peskov.

