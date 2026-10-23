Rusia pregătește o nouă armă împotriva Ucrainei: racheta „Filin” imprimată 3D. „Dronele Shahed vor părea o problemă mică”

GUR a listat 35 de componente din SUA, inclusiv tranzistori și convertori, 22 din China și în 13 din Japonia, Elveția, Taiwan și Olanda. Foto: GUR

Următorul mare pariu al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei va face ca dronele Shahed cu reacție să pară „o problemă mică”, au avertizat doi experți ucraineni în drone, relatează Business Insider. Noile rachete „Filin”, despre care GUR a prezentat un raport detaliat săptămâna aceasta, pot transporta focoase de 100 de kilograme și pot atinge viteze de aproape 800 km/h. Utilizarea lor pe scară largă va pune și mai multă presiune pe apărarea antiaeriană a Ucrainei, deja greu încercată.

Serhii „Flash” Beskrestnov și Serhii Sternenko au scris separat, pe canalele lor de Telegram, despre „Filin”, o rachetă de croazieră rusească cu aripi, lungă de aproximativ 3,35 metri. Serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, a prezentat recent detalii despre noua rachetă, fabricată prin imprimare 3D.

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Potrivit celor doi, ambii foști consilieri în domeniul dronelor ai Ministerului ucrainean al Apărării, aceste arme ieftine au capacități superioare, care ar eclipsa cu ușurință amenințarea reprezentată de dronele Shahed.

„Utilizarea lor în masă în atacuri aeriene va urma foarte curând. Atunci ne vom aminti de dronele Shahed ca de o problemă mică prin comparație”, a scris Sternenko joi pe Telegram.

La rândul său, Beskrestnov a spus că a „anticipat de mult că adversarul nostru pariază pe rachete de croazieră ieftine în viitor, nu pe drone Shahed”

El a scris, pe canalul său de instagram, că „Filin” poate zbura mai rapid, este mai ușor de manevrat și poate transporta o încărcătură utilă mai grea decât dronele rusești actuale cu turboreactor.

„Nu au nevoie de platforme de lansare speciale, majoritatea pot fi lansate din elicoptere și vehicule aeriene fără pilot. Și, cel mai important, pot fi fabricate din componente rusești”, a adăugat Beskrestnov.

Atacuri ieftine la viteze de aproape 800 km/h

Avertismentul celor doi analiști de top ucraineni vin după ce serviciul Ucrainei de informații militare, GUR, a publicat un raport detaliat despre „Filin”. Rusia ar fi început deja să le desfășoare de la sfârșitul verii 2026.

Potrivit raportului, „Filin” reprezintă „continuarea tendinței complexului militar-industrial rus de a dezvolta arme ieftine de atac aerian, cu propulsie cu reacție și lansare de la sol”.

Racheta, lansată de la sol, poate transporta un focos de 100 de kilograme, iar Rusia a afirmat că poate atinge viteze de aproape 800 km/h și poate parcurge o distanță de 1.200 de kilometri. Prin comparație, cea mai avansată dronă rusească propulsată cu reacție folosită până acum, Geran-5, este cunoscută pentru viteza maximă de 595 km/h.

În același timp, „Filin” poate zbura la „altitudini ultra-joase”, dar și la înălțimi de până la 6 kilometri, a precizat GUR.

La fel ca dronele Shahed ale Rusiei, Filin are un fuselaj din fibră de carbon și fibră de sticlă, unele componente fiind fabricate prin imprimare 3D, a adăugat serviciul de informații.

De asemenea, la fel ca în cazul dronelor Shahed cu turboreactor, GUR a precizat că „Filin” conține componente electronice străine în sistemul de control al zborului, sistemul de navigație inerțială, unitatea de control al echipamentelor și sistemele de protecție împotriva bruiajului.

GUR a listat 35 de componente din SUA, inclusiv tranzistori și convertori, 22 din China și în 13 din Japonia, Elveția, Taiwan și Olanda.

Surprinzător, GUR a spus că motorul „Filin” este fabricat în totalitate de ruși, spre deosebire de motoarele chinezești folosite la multe dintre dronele rusești cu turboreactor. Același motor a fost identificat și la alte rachete rusești prezentate recent, precum Kover și Monochrome, lansate din aer.

Rusia reușește să reducă substanțial costurile noilor sale rachete de croazieră deoarece folosește motoare și componente comerciale.

O altă rachetă rusească importantă care folosește tehnologie civilă este Banderol, apărută în primăvara anului 2025 și care, în ultimele luni, a pus la încercare rețelele ucrainene de apărare antiaeriană.

Banderol zboară mai lent și are o rază de acțiune mai scurtă decât „Filin”, dar atinge totuși o viteză maximă de 700 km/h, ceea ce o face mult mai dificil de interceptat de dronele ucrainene.

Prețul său estimat este de 150.000 de dolari pe unitate, adică aproximativ o șaisprezecime din costul unei rachete de croazieră Kh-101 convențională, ceea ce facilitează producția în masă.

Folosirea frecventă a unor arme precum Banderol în timpul verii a alimentat temerile că Rusia va intensifica această tactică, supranumită adesea „spamarea cu rachete”, pentru a continua să forțeze sistemele ucrainene de apărare antiaeriană.