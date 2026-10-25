Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în Oleșki mediat de Melania Trump. Kremlinul anunță ce se va întâmpla cu civilii

1 minut de citit Publicat la 12:38 25 Oct 2026 Modificat la 13:37 25 Oct 2026

Casa Albă a anunțat vineri, că prima doamnă a SUA, Melania Trump, a obținut acordul de încetare a focului. FOTO: Hepta

Kremlinul a confirmat vineri că a fost încheiat un acord de încetare a focului la nivel local, mediat de SUA, în ceea ce privește orașul Oleșki, din Herson, aflat sub control rusesc, și a declarat că armatele rusă și ucraineană lucrează pentru a stabili datele la care acesta va fi pus în aplicare, potrivit Reuters.

Casa Albă a anunțat vineri, că prima doamnă a SUA, Melania Trump, a obținut acordul de încetare a focului, despre care a precizat că va intra în vigoare pe 29 octombrie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat vineri reporterilor că toți civilii care doresc să părăsească Oleşki vor putea face acest lucru și că operațiunea de evacuare în sine ar urma să dureze cel puțin câteva zile.

Peskov a lăudat rolul Melaniei Trump în obținerea acordului, afirmând că acest subiect a fost discutat într-o convorbire telefonică recentă între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

„Salutăm eforturile primei doamne a Statelor Unite, doamna Melania Trump, care a avut o contribuție semnificativă la coordonarea operațiunii umanitare”, a declarat Peskov.

Noul plan de pace al Casei Albe pentru a pune capăt războiului din Ucraina include crearea unei zone demilitarizate în Donbas, renunțarea oficială a Kievului la statutul de membru NATO și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Donald Trump nu urmărește capitularea Ucrainei și probabil a devenit „victima unei operațiuni informaționale rusești”, scrie The Economist, citând surse guvernamentale americane.