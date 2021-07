Rusia a testat cu succes o rachetă hipersonică

”Fregata 'Amiral Gorchkov” a lansat o rachetă hipersonică Zircon din Marea Albă către o ţintă terestră de pe coasta Mării Barents”, a declarat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Un test similar a avut loc pe 6 octombrie anul trecut, în ajunul celei de-a 68-a aniversări a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Racheta hipersonică se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului, urmează o traiectorie mult mai joasă şi mai plană decât rachetele balistice clasice.

??#Russia|n Ministry of Defense publishes footage of the next stage of testing the Zircon hypersonic missile, during which the frigate Admiral of the Fleet Gorshkov successfully fired a product at a ground target at a distance of over 350 km.

The rocket's flight speed was Mach 7 pic.twitter.com/cDn2FHsRBR