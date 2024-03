"În Rusia pentru un trai mai bun! Nu vreau să mor!" | Metodele murdare prin care Moscova face rost de luptători asiatici pentru războiul din Ucraina

Mai mulți civili din Asia au ajuns carne de tun în Ucraina, în contextul în care rușii au preluat inițiativa pe front și aruncă în luptă contingente de recruți cu instrucție minimă fără ca, aparent, să le pese de pierderile masive.

Sursa foto: hepta / Sputnik / Stanislav Krasilnikov

The Guardian a inventariat mai multe cazuri de oameni săraci din India și Nepal care au fost înrolați în forțele ruse după ce au aplicat la anunțuri de angajare pentru slujbe în străinătate.

Astfel, Hemil Mangukiya și-a părăsit localitatea din statul indian Gujarat în decembrie anul trecut, anunțându-și familia că pleacă în Rusia pentru un trai mai bun.

În Europa, expresia "în Rusia pentru un trai mai bun" poate fi, cel mult, o glumă proastă, dar trebuie ținut cont de realitatea economică și socială din cea mai populată țară din lume.

India a depășit, în 2022, China la categoria "țara cu cea mai mare populație". Țara are miliardari, arme nucleare și o industrie de film cu reputație îndoielnică și, în plus, exportă specialiști IT, dar cea mai mare parte a oamenilor se zbat într-o sărăcie cruntă.

Mangukiya, tânărul de 23 de ani portretizat de The Guardian, a fost ademenit cu un clip de recrutare postat pe YouTube, în care aplicanților li se promitea un loc de muncă sigur într-o firmă de pază și protecție, departe de războiul din Ucraina.

"Visul rusesc": un indian plecat în decembrie pentru un job de "agent de pază" a murit în Ucraina după două luni

Însă odată ajuns în Rusia, a cunoscut o altă realitate: în apeluri telefonice tensionate cu rudele din India, el a povestit familiei că a fost trimis într-o tabără de pregătire militară timp o lună și apoi trimis direct pe front.

Acolo, a fost pus să sape tranșee, să transporte muniție și tragă cu arma în inamic.

La sfârșitul lunii februarie, apelurile lui Mangukiya către casă au încetat brusc. Familia sa a fost înștiințată câteva zile mai târziu că tânărul a murit în Ucraina, în urma unei lovitură de rachetă.

"Întreaga noastră familie este devastată. Încă încercăm să îi recuperăm trupul neînsuflețit", a declarat Ashwin Mangukiya, tatăl tânărului ucis.

Nu este o poveste singulară. Potrivit The Guardian, sute de indieni au ajuns pe frontul din Ucraina în linia întâi, împotriva voinței lor, după ce au aplicat pentru joburi de tip agent de pază.

În unele cazuri, ei au fost mințiți că li de oferă o slujbă în Dubai fiind, de fapt, trimiși în Rusia de agenții de recrutare.

Turiști indieni în drum spre Rusia, arestați în Belarus, livrați Moscovei și puși să semneze contracte cu armata

Recent, pe rețelele de socializare a circulat o înregistrare video cu șapte indieni din Punjab care au declarat că au călătorit în Rusia ca turiști, de Anul Nou.

Ei au fost însă duși în Belarus și reținuți.

"Poliția ne-a predat autorităților ruse, care ne-au pus să semnăm anumite documente. Acum ne forțează să luptăm în războiul împotriva Ucrainei", a declarat unul dintre bărbații din videoclip, identificat ca fiind Gagandeep Singh.

Miercuri, presa a relatat că un alt indian, Mohammad Afsan, a murit pe front în Ucraina, după ce a călătorit la Moscova în noiembrie pentru ceea ce el credea că este un job ca agent de securitate.

"Nu avea nicio idee că va fi trimis într-o zonă de război", a declarat fratele său, Mohammad Imran.

Problema a luat o amploare chiar mai mare în Nepal, relatează The Guardian.

The Guardian: Guvernul din Nepal le-a interzis cetățenilor să mai plece "la muncă" în Rusia

Aici, guvernul le-a interzis recent cetățenilor nepalezi să meargă la lucru în Rusia sau în Ucraina, după ce s-a estimat că mii de persoane au ajuns în forțele armate rusești. În timp ce unii au plecat de bunăvoie, alții spun că au fost trași pe sfoară.

O parte și mai întunecată a acestei înșelătorii e că acești oameni, deja săraci, au acumulat datorii de mii de dolari pentru a plăti taxele pretinse de agenții de recrutare.

Potrivit datelor oficiale, 12 nepalezi au murit până în prezent în războiul din Ucraina, însă neoficial numărul este mai mare.

Un nepalez ar fi murit în aceeași lovitură de rachetă care l-a ucis pe Mangukiya, tânărul indian din Gujarat

Mărturiile indienilor și nepalezilor arată cum, la sosirea în Rusia, au fost constrânși să semneze contracte scrise în limba rusă și apoi li s-au confiscat pașapoartele.

Ulterior, au aflat că s-au angajat să servească un an în forțele armate rusești, riscând închisoarea dacă refuză să respecte contractul.Nepalez care spera să fie trimis la muncă în Germania, rănit în Ucraina, într-un atac cu drone

The Guardian menționează că a văzut astfel de contracte. Publicația mai notează cazul lui Nandaram Pun, din Nepal, rănit grav în luptele pentru Bahmut.

El și-a spus povestea de pe patul de spital: i s-a promis un loc de muncă în Germania de către un agent pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare și i s-a spus că trebuie zborul său trebuie să facă o escală în Rusia. La Moscova, a fost preluat și dus într-o tabără de pregătire militară pentru o instrucție sumară.

Nepalez rănit în Ucraina: Nu vreau să mă fac bine, pentru că mă vor trimite înapoi pe front

În scurt timp, a fost trimis la Bahmut, în estul Ucrainei. Nu singur, ci împreună cu doi indieni și alți patru nepalezi

Pun transporta arme atunci când a avut loc atacul cu drone în care a fost rănit.

"Nu aveam nicio idee despre atacurile cu drone. Picioarele, coapsele și mâna dreaptă mi-au fost lovite de șrapnel", a povestit el.

Pun susține că a fost dus mai întâi la un spital din orașul rusesc Kaspisk, în Daghestan și, ulterior, mutat de acolo.

Bărbatul nu vorbește rusește, dar a reușit să afle că mai mulți nepalezi răniți pe front au fost aduși în spitalul său. Pun menționează că eforturile sale de a convinge determina autoritățile sin țara sa să îl repatrieze au fost în zadar.

"Nu vreau să mă vindec, pentru că, dacă ei (rușii) cred că m-am însănătoșit, mă vor trimite din nou la război. Nu am nici măcar pașaportul. Vă rog, nu vreau să mor", a mărturisit el în convorbirea semnalată de The Guardian.

Foto principală: tun anti-aerian AZP S-60 manevrat de forțele ruse pe linia frontului, în apropiere de Lîman, Ucraina, februarie 2024