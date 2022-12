Rusia şi Ucraina au făcut schimb de prizonieri de război: "Bine aţi venit acasă, dragii noştri"

Şeful biroului prezidenţial de la Kiev, Andrii Iermak, a precizat într-un comunicat distribuit pe Telegram că 140 de soldaţi s-au întors acasă.



Agenţia de ştiri rusă TASS a transmis la rândul ei că armata rusă şi-a recuperat 82 de combatanţi.



Nu au fost furnizate detalii privind momentul sau locul schimbului.

Ruşii restituiţi, în mare parte soldaţi răniţi, au fost transportaţi imediat la Moscova pentru continuarea tratamentului, a precizat TASS.



Între ucrainenii eliberaţi se numără opt femei, precum şi răniţi şi combatanţi din Mariupol.

"Bine aţi venit acasă, dragii noştri", a mai scris Iermak pe Telegram.

On New Year's Eve, we not only repel the enemy's missile attacks, but also bring our people back. Another large prisoners swap was successfully carried out – 140 ?? citizens are returning home. pic.twitter.com/ZdKNl8ohwl