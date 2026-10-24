Rușii controlează în secret un proiect strategic din Alaska. Witkoff și Putin au negociat achiziția

2 minute de citit Publicat la 17:42 24 Oct 2026 Modificat la 17:42 24 Oct 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Joel Riddle, fost director general al proiectului american Polar Train, a acuzat gigantul energetic rus Novatek că exercită în secret controlul asupra companiei care construiește o instalație de importanță strategică pentru producția și exportul de gaze naturale lichefiate (GNL) în Alaska. Riddle a făcut aceste dezvăluiri într-un interviu acordat Financial Times. Potrivit acestuia, Novatek a finanțat în secret proiectul american și „i-a coordonat activitatea”, deși nu obținuse autorizațiile necesare din partea Departamentului Trezoreriei SUA.

În septembrie, Riddle a demisionat din funcția de director general, fiind urmat de aproape întreaga echipă de conducere a Polar Train, compania care dezvolta proiectul din Alaska în cadrul inițiativei Casei Albe privind asigurarea „dominației energetice” americane la nivel mondial.

Conform planurilor, Novatek, companie țintită de sancțiuni americane, urma să furnizeze partenerilor din SUA instalații tehnologice de lichefiere a gazelor, construite inițial pentru proiectul Arctic LNG 2.

Potrivit Financial Times, proiectul Polar Train, evaluat la 25 de miliarde de dolari, a fost dezvoltat cu participarea investitorului Gentry Beach, care are legături cu familia președintelui Donald Trump.

După cum relatează The New York Times, omul de afaceri este prieten din perioada facultății cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american. În 2017, Beach a ocupat funcția de vicepreședinte responsabil de finanțe în cadrul comitetului de organizare a ceremoniei de învestire a lui Trump.

În februarie, el declara public că a purtat negocieri privind introducerea tehnologiilor rusești de prelucrare a gazelor naturale în Alaska. Potrivit lui Riddle, inițial credea că Polar Train era finanțată de Beach și de compania Tech Wave din Emiratele Arabe Unite.

Tech Wave este condusă de oamenii de afaceri norvegieni Rajiv Lekhar și Bjorn Gundersen, cel din urmă fiind un fost angajat al Novatek. Ulterior, s-a descoperit că Beach nu investise în companie și nu era nici acționar, nici membru al conducerii acesteia. Pe măsură ce necesarul de finanțare a crescut, Riddle susține că a aflat că fondurile erau furnizate de partea rusă.

„Am demisionat din funcția de director general pentru că nu mă simțeam confortabil cu faptul că Novatek finanța proiectul și, în cele din urmă, controla direcția strategică a companiei”, a declarat Riddle.

Potrivit unor surse informate citate de The New York Times, acordul de cooperare dintre Statele Unite și Novatek a fost discutat în septembrie de Vladimir Putin și emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina.

Sursele Financial Times au declarat că, potrivit condițiilor aflate în discuție, Novatek ar urma să contribuie cu experiența sa tehnologică la construirea instalației din Alaska, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse proiectului Arctic LNG 2.

Reprezentanții Novatek au declarat că firma a acceptat să acorde companiei Tech Wave dreptul de a utiliza tehnologia sa în Alaska și că, în aprilie, a semnat un memorandum de înțelegere cu Polar Train.

Corespondența consultată de The New York Times indică faptul că Denis Soloviov, vicepreședintele consiliului de administrație al Novatek, și Leonid Mihelson, directorul general al companiei, au discutat despre alocarea a până la 15 milioane de dolari pentru finanțarea Polar LNG prin intermediul Tech Wave.

Într-un comentariu oferit The New York Times, Novatek a declarat că urmărește să devină acționar minoritar al proiectului.