Cum s-a salvat în ultima clipă o femeie din blocul prăbuşit în Miami: "O forță m-a trezit"

Este şi cazul unei femei pe nume Iliana Monteagudo care spune că o forţă i-a inspirat puterea de a supravieţui.

Ea a povestit presei locale că a reușit să iasă din bloc chiar înainte ca blocul să se prăbușească. Miraculos este că în acea seară femeia a simțit să nu îşi ia ca de obicei somniferele pentru că voia să se trezească de dimineața a două zi.

Pentru a se relaxa înainte de somn, şi-a pus medicamentele și cardurile de credit în poșetă și a aprins o lumânare lângă o icoană. A adormit în jur de ora 1:00 şi a fost trezită ce o "forţă rară".

La scurt timp după aceea, femeia spune că a observat cum uşa de la balcon s-ar fi deschis. A mers să o închidă, moment în care a observat o crăpătură venind din tavan, șerpuind pe perete și deschizându-se rapid şi atunci și-a dat seama că ceva este în neregulă.

„Ceva din mine a spus: fugi. Trebuie să fugi pentru a-ți salva viața”, a povestit Monteagudo.

Şi-a urmat intuiția şi după ce a luat cu ea câteva haine, poşeta a stins lumânarea și a fugit din apartament. Nu știa de existența scărilor de urgență așa că a coborât pe unele aflate într-o altă parte a clădirii. În timp ce cobora pe scări părți din clădire au început să se prăbușească

„Dacă ar fi fost pe scările cele mai apropiate de casa ei, ar fi fost probabil zdrobită", spune acum fiul femeii recunoscător că mama sa este bine.

Clădirea de 12 etaje, parte din Complexul Champlain Towers South din Surfside, s-a prăbuşit în urmă cu o săptămână.

Sute de oameni sunt implicați în operațiunile de căutare. Au fost aduși câini special antrenați, iar de sub dărămături s-au auzit zgomote, semn că există în continuare supraviețuitori.

Pe de altă parte, anchetatorii încearcă să descopere cauzele care au provocat această tragedie. Preşedintele Joe Biden susţine o anchetă federală, mai ales după ce un raport din 2018 a descoperit grave probleme structurale în subsolul clădirii, probleme care nu au fost remediate.

