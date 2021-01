Postarea unei profesoare a devenit virală: ”Nu mi-am dat seama că elevii mei se sting”

Postarea pe Facebook a profesoarei de liceu a strâns mii de aprecieri.

”Cred că am trăit astăzi unul dintre cele mai intense momente din cariera mea de profesor. Totul a început în această dimineață, când după o oră de explicații online, o elevă mi-a spus: ”, a scris profesoara.

Profesoara: Dragi elevi, îmi cer scuze pentru că v-am tratat ca pe niște probleme de rezolvat

”Nu mi-am dat seama (nu a fost intenționat) că elevii mei se sting, le este frică de viitor și că vor doar să fie mai asculți de către adulți. Am plâns cu ei, am plâns pentru ei. Dragi elevi, îmi cer scuze pentru că v-am tratat ca pe niște probleme de rezolvat, îmi cer scuze că nu v-am ascultat tăcerile pline de frică, îmi cer scuze dacă nu am înțeles apatia zilelor voastre fără culoare.

Dragi copii, nu trebuie să vă lăsăm să vă stingeți. În final sunteți viitorul nostru”, adaugă Sara Bartolomeo.

Profesoara și-a recunoscut greșeala