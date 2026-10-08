Scandal de spionaj în Marina Regală britanică. Un militar de 24 de ani e acuzat că lucra pentru Rusia

1 minut de citit Publicat la 15:01 08 Oct 2026 Modificat la 15:06 08 Oct 2026

Scandal de spionaj în Marina Regală britanică. Foto: Getty Images

Un militar aflat în serviciul activ al Marinei Regale britanice a fost pus sub acuzare pentru spionaj. Acesta este suspectat că se pregătea să transmită informații sensibile Rusiei, potrivit BBC.

Teddy Young, în vârstă de 24 de ani, specialist în informații militare în cadrul Royal Navy, a apărut joi în fața Westminster Magistrates’ Court, fiind acuzat în baza National Security Act.

Potrivit acuzațiilor, în perioada în care lucra ca Warfare Intelligence Rating, Young ar fi păstrat materiale britanice de apărare și informații clasificate la care avea acces și ar fi făcut pregătiri pentru a divulga informații sensibile.

BBC scrie că printre elementele aflate în dosar se numără traducerea unui mesaj în limba rusă și căutarea unui portal online prin care puteau fi trimise informații către Rusia.

Young este acuzat oficial că a făcut demersuri pregătitoare pentru divulgarea de informații protejate și că ar fi obținut, copiat, înregistrat sau păstrat astfel de informații cu intenția de a ajuta o putere străină.

Faptele investigate ar fi avut loc între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025.

El a fost arestat marți, la locuința sa din Bedfordshire. Este primul membru al forțelor armate britanice pus sub acuzare în baza noii National Security Act 2023.

Helen Flanagan, șefa Counter Terrorism Policing London, a descris acuzațiile drept „foarte grave” și a spus că anchetatorii au lucrat îndeaproape cu Ministerul Apărării pentru a limita eventualele riscuri.

Marina Regală a confirmat că un militar a fost pus sub acuzare, dar a precizat că nu va face alte comentarii cât timp procesul este în desfășurare.

Judecătoarea Annabel Pilling a dispus menținerea lui Young în arest. Următoarea sa apariție în instanță este programată pentru 16 octombrie, la Old Bailey.

Autoritățile au precizat că acest caz nu are legătură cu recenta anchetă privind incidentul de la baza RAF Fairford.