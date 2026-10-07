Scandal în Ungaria din cauza Paks II. Rușii de la Rosatom au ascuns corupția și datoriile companiei implicate în construcție

Drapelele Rusiei și Ungariei sunt vizibile în timp ce muncitorii pregătesc cel mai de jos element structural al blocului reactorului 5, pe 5 februarie 2026, la Paks, în Ungaria. Foto: Getty Images

Compania de stat nucleară rusă Rosatom se pregătea în privat să rupă legăturile cu o companie implicată în construirea unei centrale nucleare din Ungaria, după ce susținuse public că lucrările subcontractorului se desfășurau conform planului, potrivit unor documente interne consultate de Politico. Documente interne arată că Rosatom apăra public compania moscovită Orgenergostroi. Dezvăluirea, care indică persistența problemelor la centrala nucleară Paks II, vine după alte articole de presă despre întârzierile proiectului și acuzații de „neglijență” la o altă centrală Rosatom din Egipt, care folosește aceeași tehnologie.

Împreună, aceste informații ridică semne de întrebare privind transparența, eficiența și standardele de siguranță ale proiectelor derulate de compania controlată de Kremlin, care construiește o componentă esențială a infrastructurii energetice chiar în interiorul UE.

Documente Rosatom din 2025 arată că firma a plătit în avans aproximativ 57 de milioane de euro companiei moscovite Orgenergostroi, care era implicată la vremea respectivă într-un scandal de corupție în Rusia, pentru lucrări la proiectul Paks II care nu fuseseră încă finalizate.

Documentele consemnau și datorii neachitate de aproximativ 10,6 milioane de euro ale Orgenergostroi, o companie de inginerie și construcții implicată în proiecte nucleare majore încă din perioada sovietică, către subcontractanți ungari care lucrau la proiect.

Ca răspuns, Rosatom a spus că documentele transmise de Politico sunt „depășite” și a explicat că proiectele nucleare includ „monitorizarea performanțelor și situației financiare a contractorilor, controlul plăților în avans și garanții financiare precum scrisorile de garanție bancară”.

Compania susținută de Kremlin a repetat apoi că problemele legate de Orgenergostroi „au fost rezolvate, iar lucrările la proiectul centralei nucleare Paks II se desfășoară conform planului”.

Rosatom a refuzat, de asemenea, să răspundă dacă Orgenergostroi a finalizat între timp lucrările pentru care primise acele avansuri, dacă și-a achitat datoriile față de companiile ungare sau de ce a reconsiderat planurile de a pune capăt relațiilor comerciale cu firma.

Compania folosită de Rosatom, implicată într-un scandal de mare corupție în Rusia

Documentele, parte a unui set obținut prin intermediul unui oficial anonim din serviciile de informații, au fost întocmite în urma unui scandal de corupție din Rusia, în care un angajat al Orgenergostroi a fost acuzat că a mituit un director Rosatom, condamnat ulterior la 12 ani într-o colonie penitenciară.

Printre documente se numără prezentări privind stadiul construcției, procese-verbale ale reuniunilor conducerii și evaluări interne ale riscurilor.

După ce Orgenergostroi a început să concedieze muncitori de la șantierul Paks II la sfârșitul anului 2024, un deputat independent din Ungaria a cerut Rosatom informații actualizate despre proiect. Rosatom a răspuns asigurând o publicație ungară că subcontractantul își va continua activitatea la Paks II fără întreruperi.

Între timp, documentele arată că, în lunile următoare, directorul general al Rosatom a aprobat pregătirile pentru rezilierea contractelor cu Orgenergostroi în cadrul proiectelor companiei, inclusiv la Paks II.

„În urma analizei, directorul general al Rosatom, Aleksei Lihaciov, a aprobat începerea pregătirilor pentru rezilierea contractelor dintre entitățile Rosatom și Orgenergostroi și a emis instrucțiunile corespunzătoare”, se arată în procesul-verbal al unei reuniuni interne Rosatom din decembrie 2025. „A fost făcută o analiză a riscurilor asociate diferitelor scenarii privind viitoarea relație cu OES pentru fiecare proiect.”

O analiză însoțitoare estima că înlocuirea Orgenergostroi cu contractori locali ar întârzia construcția cu trei până la patru luni. Documentele interne includ și un calcul potrivit căruia ruperea legăturilor cu Orgenergostroi ar crește cu aproape 20% costul estimat al lucrărilor de aproximativ 170 de milioane de euro pe care compania mai trebuia să le execute în baza contractului cu Rosatom.

Rosatom nu pare să fi discutat public analiza internă privind Orgenergostroi sau posibilitatea de a pune capăt participării companiei la proiectul Paks II.

Ruptura Ungariei de Rusia putinistă

Dezvăluirile vin în timp ce noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, reevaluează proiectul centralei nucleare Paks II, punând sub semnul întrebării legăturile acestuia cu Rusia și costul estimat la 12,5 miliarde de euro.

Ele urmează unor dezvăluiri publicate luna trecută de Politico privind acuzații de „neglijență” în construirea de către Rosatom a unei instalații nucleare în Egipt și întârzieri majore în calendarul de finalizare a Paks II. În ambele cazuri, Rosatom a respins acuzațiile și a insistat asupra conduitei sale profesioniste, în timp ce Kremlinul a acuzat în mod deschis POLITICO că ar fi un paravan al „elitei politice occidentale”.

Documentele mai arată că cel puțin o persoană din interiorul Rosatom avea îndoieli privind capacitatea companiei de a-și duce la bun sfârșit proiectele din întreaga lume.

„Putin a spus, și a subliniat de mai multe ori, că «Rusia își îndeplinește 100% TOATE obligațiile contractuale privind construirea centralelor nucleare în străinătate»????”, a scris un manager Rosatom din Rusia într-un e-mail trimis unei persoane din afara companiei. „Și totuși au dat-o în bară în Turcia, Egipt și Bangladesh... Termenele au fost depășite peste tot.”

Managerul, a cărui identitate Politico nu o dezvăluie din cauza riscului de represalii pentru comentariile sale dure la adresa Kremlinului, l-a acuzat în continuare pe Putin că este personal responsabil pentru problemele companiei.

„Asta demonstrează încă o dată că este un MINCINOS”, a spus acesta despre liderul rus. „Iar partea cea mai rea [...] este că întregul lanț de comandă de sub el face exact același lucru, credeți-mă... Aici simțim asta din plin”.