Scenariu la Pentagon: Putin moare „din cauze naturale” în ianuarie 2027, iar NATO intră în război direct cu Rusia, în 2030

3 minute de citit Publicat la 23:01 12 Noi 2026 Modificat la 23:01 12 Noi 2026

Scenariul ipotetic al think tank-ului RAND din SUA începe cu moartea „din cauze naturale a liderului de la Kremlin. Foto: Profimedia Images

Institutul de studii strategice Rand Corp, un „think tank” din SUA, care beneficiază de contracte de sute de milioane de dolari cu Pentagonul și recunoscut internațional pentru cercetările și analizele sale de securitate și din domeniul militar, a publicat recent un scenariu al unui posibil război dintre NATO și Rusia, conflict care ar putea fi declanșat în 2030. Acest scenariu ipotetic pleacă de la premisa că Vladimir Putin va muri „din cauze naturale”, în ianuarie 2027.

„Acest scenariu nu reprezintă o predicție a evenimentelor care s-ar putea desfășura până în 2030, ci doar o posibilă variantă”, se arată în primele pagini ale documentulu publicat de Rand. Analiza se concentrează, în primul rând, pe modul în care Marea Britanie, alături de NATO, ar putea să facă față unui război contra Rusiei, fără un ajutor militar din partea SUA.

Ipoteza analizată de RAND: Invadarea Estoniei, de către Rusia

Scenariul ipotetic al think tank-ului din SUA începe cu moartea liderului de la Kremlin. Astfel, Vladimir Putin „moare”, la vârsta de 74 de ani, „din cauze naturale”, în ianuarie 2027.

Moartea subită a lui Putin va duce, în opinia analiștilor americani, la un „vid de putere” în Rusia. În cele din urmă, serviciile secrete ruse vor prelua controlul asupra puterii.

Astfel, în martie 2027, scenariul prevede instalarea unui „fost general FSB” la Kremlin, ca succesor oficial al lui Putin.

În aceste condiții, în aprilie 2027, Rusia încheie un armistițiu în Ucraina, în schimbul unei ridicări parțiale a sancțiunilor internaționale. Cu toate acestea, analiștii RAND, prevăd că negocierile de pace vor ajunge într-un impas în iulie.

Pe plan intern, documentul RAND estimează că, până în ianuarie 2028, noul lider de la Kremlin îi va înlocui pe foștii asociați ai lui Putin din structurile de putere, cu persoane loiale. Rusia se va confrunta, totodată, cu grave crize economice și sociale, provocate de războiul din Ucraina.

Pe fondul acestor crize, în Rusia va crește influența partizanilor pro-război. Se estimează că din 2028, Rusia va iniția o amplă campanie de atacuri hibride asupra statelor europene din NATO.

Scenariul prevede, în paralel, o amplă criză în America de Sud, în vara lui 2029, continent măcinat de violențe și revolte, ceea ce va deturna atenția SUA de la continentul european.

Marea Britanie și aliații săi din NATO ajung la concluzia că SUA ar putea ajuta Europa doar din punct de vedere logistic, nu și militar, mai ales că Washingtonul e preocupat, în același timp, și de China și situația din Indo-Pacific.

Profitând de această ocazie, Kremlinul ordonă o intervenție militară împotriva Estoniei, în mai 2030, după ce Moscova organizează proteste în Narva, care duc la revolte și, sub pretextul „protejării populației ruse”, Moscova trimite trupe în regiune.

„Vestea bună” din scenariu: NATO invocă articolul 5. „Vestea rea”: Turcia nu intervine. Cum s-ar putea încheia un astfel de conflict cu Rusia

În scenariul RAND, contrar calculelor Kremlinului, NATO reacționează unitar, chiar și fără sprijinul militar american, și este inocat articolul 5 al Tratatului.

Din mai și până în octombrie 2030, au loc confruntări militare directe între NATO și Rusia în Estonia.

Dintre marile puteri NATO, Turcia evită să intervină, chiar dacă Rusia își intensifică atacurile cibernetice, alături de „atacuri cinetice limitate” asupra statelor din sud-estul Europei.

Conflictul imaginat este doar unul „convențional”, fără a se ajunge la folosirea de arme nucleare. În aceste condiții, NATO și Rusia acceptă semnarea unui armistițiu provizoriu, în noiembrie 2030: forțele europene reușesc să oprească avansul rus, dar realizează că nu pot face față unui război de uzură contra Rusiei.

În același timp, Kremlinul se confruntă cu un val de nemulțumiri, după ce forțele ruse nu au reușit să asigure „o victorie rapidă” în Estonia. Președintele rus realizează că poziția sa e periclitată și urmărește încheierea ostilităților, pe care propaganda o va înfățișa drept „o victorie”.

Scneariul RAND „se încheie” în ianuarie 2031, dar are un final deschis: după ocuparea Narvei, Rusia declară „încheierea operațiunii”.

Concluziile RAND: „În fața perspectivei unui alt conflict «înghețat» și a unei destabilizări tot mai mari în Europa, credibilitatea NATO este erodată, ceea ce va duce la un mediu de securitate incert și volatil, lăsând viitorul securității europene sub semnul întrebării".