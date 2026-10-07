Scene de groază într-un liceu din Polonia: Un elev și-a atacat cu cuțitul colegii și profesorii. Cel puțin 7 răniți

<1 minut de citit Publicat la 14:53 07 Oct 2026 Modificat la 14:53 07 Oct 2026

Poliţia a publicat pe X o fotografie cu tânărul prins de poliţişti. Foto: X

Un tânăr de 19 ani a fost arestat în oraşul Ostroleka, din nordul Poloniei, după ce a rănit cu cuţitul şapte persoane în liceul unde era elev, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Faptele s-au produs „în proximitatea şi în incinta” liceului profesional nr.4 din Ostroleka, oraş cu 50.000 de locuitori situat la 120 km nord de Varşovia.

Poliţia a publicat pe X o fotografie cu un tânăr prins de poliţişti, aşezat culcat cu faţa în jos într-o zonă de pădure.

Potrivit procurorului local Elzbieta Lukasiewicz, victimele sunt elevi şi profesori.

„Se pare că băiatul a intrat în şcoală şi a atacat elevi şi profesori cu un obiect periculos”, a declarat procurorul la postul de ştiri TVN24. „Conform informaţiilor de care dispun, opt persoane au fost rănite”, a indicat ea.

Primarul oraşului a confirmat atacul şi rănirea mai multor persoane. „Cea mai importantă informaţie este că situaţia a fost adusă sub control”, a declarat primarul Pawel Niewiadomski.

Serviciul de pompieri a precizat pentru agenţia PAP că răniţii sunt trei adulţi şi cinci adolescenţi.

Postul privat RMF FM a relatat că două persoane au suferit răni grave.

Potrivit parchetului local, agresorul a ajuns în grija serviciilor de urgenţă după ce s-a „automutilat”.