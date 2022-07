Scene dramatice după ce un tren a luat foc: pasagerii au ieșit pe geamuri iar o femeie s-a aruncat într-un râu, în SUA

Incendiul s-a produs joi, în jurul orei locale 6:45 dimineața, într-o cursă de navetiști care se îndreptat spre Somerville, statul american Massachusetts.

Trenul s-a oprit pe un viaduct atunci când flăcările au izbucnit la primul vagon.

"Ajutați de angajați ai Autorității de Transport din Massachusetts Bay (MBTA), circa 200 de pasageri au părăsit trenul, însă unele persoane s-au auto-evacuat prin geamurile primului vagon", a declarat Joe Pesaturo, purtătorul de cuvânt al MBTA.

Imagini de la fața locului arată călătorii încolonați pentru evacuare printr-o ușă a garniturii feroviare în timp ce alții erau aliniați afară, în siguranță.

O femeie a fost reperată de salvatori după ce a sărit în râu din trenul în flăcări.

A Boston commuter train caught fire in Somerville, Massachusetts, on Thursday morning, prompting passengers to evacuate the carriages.



Some jumped out of train car windows, while local media reported one woman jumped into the river below. No injuries were reported. pic.twitter.com/bjKJM4yH70