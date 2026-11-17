Scurgere masivă de documente la Deutsche Bank, acțiunile se prăbușesc. Cum ar fi protejat banca averile oligarhilor ruși

3 minute de citit Publicat la 14:37 17 Noi 2026 Modificat la 14:40 17 Noi 2026

Scurgere masivă de documente la Deutsche Bank, acțiunile se prăbușesc. FOTO: Getty Images

Un scandal de proporții zguduie Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania. Peste 15 milioane de documente interne, care au ajuns să fie documentate de peste 200 de jurnaliști internaționali, scot la iveală cum instituția financiară a continuat să facă afaceri cu oligarhi ruși apropiați de Vladimir Putin, în ciuda avertismentelor repetate privind riscurile de spălare a banilor și încălcarea sancțiunilor internaționale, scrie The New York Times.

Documentele includ procese-verbale ale ședințelor conducerii, e-mailuri și anchete interne. Potrivit investigației, acestea indică deficiențe sistemice în mai multe divizii ale băncii germane, pe o perioadă de aproximativ două decenii.

Acțiunile Deutsche Bank erau în scădere cu 4,7% la bursa din Frankfurt, scrie CNBC.

Investigația, realizată de peste 200 de jurnaliști, inclusiv de la The New York Times, Der Spiegel și Le Monde arată că interesele comerciale au cântărit, în numeroase situații, mai mult decât propriile reguli de conformitate ale băncii. Printre clienții vizați se numără doi dintre cei mai cunoscuți oligarhi ruși: Oleg Deripaska și Viktor Vekselberg.

Documentele arată că, încă din 2014, departamentele de risc ale băncii avertizau asupra pericolului reprezentat de relația cu Deripaska și recomandau renunțarea la colaborare. Însă alte divizii au susținut menținerea acestuia ca client, invocând profiturile importante generate. Mai mult, într-o prezentare internă din 2015, banca recunoștea că miliardarii ruși reprezentau un pilon important al succesului său financiar.

Dezvăluirile ridică semne de întrebare și asupra modului în care au fost gestionate activele acestor clienți.

Potrivit documentelor, numeroase conturi ale oligarhilor au fost mutate în Luxemburg și Elveția, două jurisdicții cunoscute pentru regulile stricte privind secretul bancar.

În 2018, cinci dintre cei șapte oligarhi ruși vizați de sancțiunile americane erau clienți ai Deutsche Bank, direct sau prin intermediul companiilor lor.

Iar după invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022, angajații băncii au început să se întrebe urgent ce relații trebuie întrerupte și dacă unii clienți ar trebui avertizați să-și retragă banii.

Deutsche Bank susține că a respectat legislația și sancțiunile internaționale și neagă că ar fi ajutat clienții să le ocolească. Scandalul are deja efecte pe piețele financiare: acțiunile băncii au pierdut aproape 6% în debutul ședinței bursiere de marți.

Plăți legate de Epstein, date fiscale ale lui Trump și tranzacții cu legături în Rusia

Deutsche Bank a procesat plăți suspecte în valoare de 582 de milioane de dolari legate de Jeffrey Epstein, o sumă mult mai mare decât cea cunoscută anterior, potrivit Financial Times. Încadrarea unei plăți drept suspectă nu dovedește, în sine, că tranzacția a fost ilegală

Banca a divulgat din greșeală și informații fiscale despre Donald Trump în martie 2017, în timpul primului său mandat, relatează Financial Times. Christian Sewing, care conducea atunci divizia de private banking și este în prezent directorul general al băncii, a descris incidentul drept "o greșeală teribilă". Potrivit publicației, Casa Albă nu a fost informată.

Potrivit aceleiași investigații, Deutsche Bank ar fi ascuns în 2021 informații privind țintele de costuri. În acel an, experți externi care monitorizau banca la New York ar fi avertizat că aceasta își asuma riscuri peste ceea ce puteau gestiona mecanismele sale de control.

Fișierele conțin și detalii despre relațiile băncii cu oligarhi și despre tranzacții pe care jurnaliștii le asociază cu suspiciuni de spălare a banilor cu legături în Rusia. Aceste legături i-ar fi determinat pe avertizori să trimită documentele jurnalistului indian Josy Joseph și jurnalistei sud-africane Khadija Sharife.

Deutsche Bank spune că a investit 7 miliarde de euro în controalele interne

Dezvăluirile readuc în atenție modul în care Deutsche Bank își gestionează riscurile și își aplică procedurile de control, după ani de verificări din partea autorităților de reglementare.

Autoritățile germane au efectuat mai multe percheziții la Deutsche Bank în acest an. Potrivit Financial Times, banca a plătit din 2012 aproximativ 18,6 miliarde de euro în baza unor acorduri de soluționare a unor dosare care vizau, printre altele, acuzații de manipulare a pieței, spălare de bani, vânzare necorespunzătoare de produse financiare și furnizare de informații înșelătoare.

Într-un comunicat, Deutsche Bank a transmis că situațiile descrise în articolele publicate marți datează, în mare parte, de mulți ani.

"Acolo unde a fost cazul, am analizat aceste situații la momentul respectiv și am colaborat îndeaproape cu autoritățile de reglementare", a precizat banca.

Deutsche Bank susține că a trecut printr-o "transformare fundamentală" sub conducerea lui Christian Sewing și că a investit 7 miliarde de euro între 2019 și 2025 în consolidarea mecanismelor de control al riscurilor. Banca a mai transmis că își va continua strategia și a invocat profiturile record din 2025 și din trimestrele recente ca dovadă a rezultatelor acesteia.

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