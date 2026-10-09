Ungaria traversează cea mai severă secetă din ultimii 126 de ani. Nivelul Dunării a coborât la valori record

2 minute de citit Publicat la 11:15 09 Oct 2026 Modificat la 11:28 09 Oct 2026

O mare parte din ceea ce este astăzi Ungaria a fost cândva un paradis al zonelor umede. FOTO: Profimedia Images

Ungaria se confruntă în 2026 cu cea mai gravă secetă din ultimii 126 de ani, potrivit datelor serviciului meteorologic național, HungaroMet. Țara a avut în acest an și cea mai secetoasă vară din 1901 până în prezent, dar și a doua cea mai călduroasă, scrie Euronews.

Criza apei a început încă din a doua jumătate a lui 2025 și s-a agravat după o iarnă cu mai puține precipitații decât în mod normal. În iunie, Ungaria a fost lovită de un val de căldură, urmat de alte perioade caniculare în iulie și august. Seceta prelungită a dus inclusiv la niveluri record de scăzute ale Dunării.

Potrivit analizei HungaroMet pentru această vară, cantitatea medie de precipitații la nivel național a fost de doar 74,1 milimetri, adică aproximativ 36% din media perioadei 1991-2020.

Temperatura medie a verii a fost de 23,43°C, cu 2,59°C peste media pe termen lung, de 20,84°C.

HungaroMet arată că seceta din 2026 a fost provocată de o perioadă lungă cu vreme neobișnuit de uscată și de perturbarea circuitului apei.

Dacă în ianuarie vremea a fost rece și umedă, lunile care au urmat au adus foarte puține precipitații și temperaturi peste normal. În aprilie, de exemplu, a plouat doar aproximativ 10% din cât ar fi normal pentru această perioadă.

În mai au existat câteva perioade mai ploioase, însă solul nu a reușit să își refacă rezervele de apă până la sfârșitul primăverii. Vara a venit apoi cu noi perioade foarte uscate.

Până la sfârșitul lunii iunie, aproape toată Ungaria avea un deficit de apă în sol de peste 100 de milimetri în primul metru de adâncime. Lipsa ploilor, combinată cu temperaturile mult peste medie, a accelerat evaporarea și a redus puternic umiditatea solului.

Între 1 aprilie și 2 septembrie, cel puțin 30% din teritoriul Ungariei s-a confruntat cu secetă moderată sau mai severă timp de aproape 84% din această perioadă. La sfârșitul lunii august, jumătate din țară era afectată de secetă agricolă severă.

Scad și rezervele de apă subterană

Problemele nu se opresc la suprafață. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale arată că nivelul apelor subterane continuă să scadă, iar Europa Centrală și de Est se numără printre regiunile cele mai afectate.

Umiditatea solului era deja mult sub valorile normale în 2025, iar situația s-a înrăutățit în 2026.

În Ungaria, o estimare anterioară arăta că nivelul mediu al apelor subterane se afla cu aproximativ 1,4-1,7 metri sub nivelul considerat optim.

Chiar dacă toamna va aduce mai multe ploi, acestea nu vor fi suficiente, singure, pentru a rezolva criza apei.

Experții avertizează de mai mulți ani că Ungaria trebuie să păstreze mai multă apă pe teritoriul său, în loc să permită evacuarea rapidă a acesteia, indiferent dacă provine din precipitații sau din râuri.

Pentru asta ar fi însă nevoie atât de schimbări în agricultură, cât și de investiții importante și reforme structurale.