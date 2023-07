Secretarul General al NATO: "Modelul de agresiune al Rusiei este un memento clar că nu putem exclude posibilitatea unui atac împotriva țărilor NATO”

Jens Stoltenberg a spus că războiul ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei este un punct de cotitură în istorie. Războiul a revenit în Europa și rivalitățile dintre marile puteri sunt în creștere.

Stoltenberg a spus că "președintele Rusiei, Vladimir Putin, reprimă libertățile și adâncește diviziunile în propria țară, așa cum a demonstrat în mod clar rebeliunea companiei paramilitare Wagner.

Dar nimeni nu ar trebui să subestimeze Rusia sau pericolele cu care se confruntă lumea astăzi", semnalează analistul militar Radu Tudor pe blogul său.

Declarația Secretarului General al NATO, în continuare:

În ultimul deceniu, NATO a implementat cea mai mare întărire a apărării noastre colective dintr-o generație.

Ne-am consolidat prezența militară în Europa de Est și am crescut cheltuielile pentru apărare.

Odată cu aderarea Finlandei – și în curând a Suediei – NATO devine din ce în ce mai puternică și mai mare.

Trebuie să continuăm acest impuls și să ne menținem puterea și unitatea.

Este exact ceea ce vor face liderii NATO când ne vom întâlni la summit-ul nostru de la Vilnius.

Mă aștept ca aliații NATO să confirme sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, să continue să ne consolideze propria apărare și să ne sporească cooperarea cu partenerii noștri europeni din zona indo-pacifică pentru a apăra ordinea globală bazată pe reguli.

Acestea sunt prioritățile mele principale pentru Vilnius și nu numai, deoarece am onoarea să servesc această Alianță încă un an.

Libertate pentru Ucraina

Când am vizitat Ucraina în această primăvară, am fost martor la suferința teribilă, dar și la uriașa vitejie și hotărâre, a poporului ucrainean în apărarea libertății sale.

În trenul spre Kiev, m-a surprins câte cimitire proaspete se întindeau pe șinele de cale ferată.

Am vizitat Bucha, chiar la nord de capitală, și am auzit despre ororile ocupației ruse. Am văzut, de asemenea, eforturile de a reconstrui o Ucraină mai bună și mai puternică.

Forțele ucrainene sunt acum angajate în lupte aprige pentru a revendica teritoriul ocupat, dar se confruntă cu apărări puternice rusești și teren dur.

Dacă Rusia încetează să lupte, va fi pace. Dacă Ucraina încetează să lupte, va înceta să mai existe ca națiune.

Ucrainenii nu vor renunța, pentru că obținând mai multe câștiguri pe câmpul de luptă, mâna lor va fi mai puternică la masa negocierilor.

Toată lumea vrea să se încheie acest război brutal, dar o pace dreaptă nu poate însemna înghețarea conflictului și acceptarea unui acord dictat de Rusia.

O pace falsă ar oferi Moscovei doar timp să se regrupeze, să se reînarmeze și să atace din nou.

Trebuie să întrerupem ciclul agresiunii ruse, iar cea mai bună modalitate de a obține o pace durabilă mâine este să sprijinim Ucraina, astfel încât aceasta să prevaleze ca națiune suverană acum.

Pentru a consolida Ucraina, vom conveni asupra unui pachet de sprijin multianual la summitul de la Vilnius.

Până în acest an, angajamentele se ridică deja la peste 500 de milioane de dolari.

Acest pachet va ajuta Ucraina să-și reconstruiască sectorul de apărare și securitate, astfel încât să se poată apăra împotriva unei agresiuni viitoare. Se va asigura că forțele armate ucrainene sunt pe deplin interoperabile cu forțele NATO.

NATO nu vede China ca pe un adversar

Trebuie să continuăm să ne angajăm cu Beijingul pentru a aborda provocările globale de astăzi, inclusiv proliferarea nucleară și schimbările climatice. În același timp, China ar trebui să-și folosească influența considerabilă asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului ilegal din Ucraina.

Până acum, însă, Beijingul nu a condamnat agresiunea Moscovei și, în schimb, își intensifică cooperarea economică, diplomatică și militară cu Rusia. Comportamentul din ce în ce mai coercitiv al guvernului chinez în străinătate și politicile represive la nivel intern provoacă securitatea, valorile și interesele NATO.

Beijingul își amenință vecinii și agresează alte țări.

Încearcă să preia controlul asupra lanțurilor de aprovizionare și infrastructurii critice din statele NATO.

Trebuie să fim atenți la aceste provocări și nu interesele de securitate comercială pentru câștiguri economice.

NATO este o alianță regională, dar provocările cu care ne confruntăm sunt globale

Ne adaptăm structurile de comandă pentru a reflecta noua geografie a alianței, cu apartenența Finlandei, care a dublat granița terestră a NATO cu Rusia și, în curând, aderarea Suediei.

Acesta este un schimbător de joc pentru securitatea europeană și va oferi un scut neîntrerupt de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

De asemenea, creștem substanțial cooperarea cu industria de apărare pentru a crește producția, atât pentru apărarea Ucrainei, cât și pentru a noastră.

Într-o lume cu pericole tot mai mari, NATO va continua să ne protejeze popoarele, să ne apere valorile democratice și să mențină națiunile puternice", a spus Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO.