Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor venite din partea Iranului

<1 minut de citit Publicat la 10:48 11 Noi 2026 Modificat la 10:48 11 Noi 2026

Scott Bessent. sursa foto: Getty

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a părăsit locuința și s-a mutat într-o bază militară, din cauza unor amenințări care ar veni din partea Iranului, au relatat marți mai multe instituții de presă din Statele Unite, citate de agenția dpa, relatează Agerpres.

Potrivit Fox News, care citează un oficial ce a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea, Bessent a fost dus în baza militară după ce serviciile de informații au stabilit că amenințările la adresa sa ajunseseră într-un stadiu avansat.

The New York Times a relatat, la rândul său, că nu este clar deocamdată cât de grave sunt amenințările la adresa secretarului Trezoreriei.

Departamentul Trezoreriei a confirmat pentru ambele publicații mutarea lui Bessent, precizând că acesta „nu se va lăsa intimidat de amenințările regimului iranian”.

Bessent a condus războiul economic purtat de Washington împotriva Iranului, impunând sancțiuni unor bănci, persoane fizice, companii și operatori aerieni iranieni.

Potrivit The New York Times, Bessent nu este singurul oficial din administrația Trump care a fost nevoit să se mute din motive de securitate, după ce șeful de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller, și fosta procuroare generală Pam Bondi au fost, la rândul lor, mutați anterior.