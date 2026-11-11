Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost ascuns într-o bază militară după ce a fost amenințat cu moartea de Iran

1 minut de citit Publicat la 20:02 11 Noi 2026 Modificat la 20:02 11 Noi 2026

Foto: Getty Images

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a fost mutat din locuința sa din Washington într-o bază militară, în urma unor amenințări la adresa vieții sale care ar avea legătură cu Iranul, potrivit presei americane, citată de BBC. Bessent este principalul artizan al eforturilor de izolare economică a Iranului.

Deși forma exactă a amenințărilor la adresa lui Bessent este neclară, serviciile americane de informații au avertizat că Iranul și-a intensificat „considerabil” eforturile de a ținti cetățeni americani, inclusiv oficiali guvernamentali.

„După ce The Wall Street Journal a publicat un articol care includea o fotografie de pe internet, ce permitea identificarea poziției exacte a locuinței secretarului Trezoreriei din Georgetown, îngrijorările privind securitatea sa au început să crească”, a declarat o sursă pentru CBS.

Georgetown este un cartier înstărit din Washington, unde locuiesc numeroși oficiali guvernamentali și personalități cunoscute. Aceste îngrijorări au convins autoritățile să îl mute pe Bessent într-o bază militară din zonă, a adăugat sursa.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei s-a limitat să declare că Bessent „nu se va lăsa intimidat” de amenințări și „rămâne hotărât” să continue eforturile Statelor Unite de a pune presiune asupra economiei iraniene.

Iranul țintește oficiali americani

În septembrie, directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, a avertizat că Iranul și-a intensificat „considerabil” eforturile de a ținti cetățeni americani.

The New York Times a relatat că aceste acțiuni iraniene includ vizarea unor actuali și foști oficiali americani. O sursă a declarat publicației că planurile au „ajuns într-un stadiu mai avansat”.

Printre ceilalți oficiali americani care s-ar afla pe lista potențialelor ținte ale Iranului se numără fostul secretar de stat Mike Pompeo, fostul consilier pentru securitate națională John Bolton și Mark Milley, fostul șef militar al armatei americane.

Administrația Trump le-a retras protecția asigurată de echipele de securitate lui Milley și Bolton la scurt timp după revenirea acestuia la Casa Albă, anul trecut. Bessent se numără printre oficialii administrației care locuiesc în baze militare.

Noul șef de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a fost mutat într-o bază militară la sfârșitul anului 2025, înainte de începerea conflictului cu Iranul.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, și secretarul de stat, Marco Rubio, locuiesc, de asemenea, în baze militare. Același lucru este valabil și pentru fosta procuroare generală Pam Bondi și fosta șefă a serviciilor de informații, Tulsi Gabbard.