Șeful Cosa Nostra, arestat la Palermo în aplauzele cetățenilor, după o fugă de 30 de ani | Capul mafiot se trata după extirparea unei tumori

Matteo Messina Denaro a fost semnalat și apoi capturat după o vizită într-o clinică privată din Palermo, capitala Siciliei.

Denaro se trata în urma operației unei tumori, relatează corespondentul Antena 3 CNN în Italia, Naty Badea.

El a fost arestat chiar înainte de ora locală 10 (ora 11 în România) și dus într-o locație secretă de către carabinieri.

La Palermo, oamenii au filmat cu telefoanele și au aplaudat în stradă operațiunea forțelor polițienești, la care ar fi participat peste 100 de militari, conform presei din peninsulă.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL