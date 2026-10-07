Șefa FMI anunță revenirea austerității. Datoria publică globală se îndreaptă spre 100% din PIB. FOTO: Getty Images

Directoarea Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, le cere guvernelor puternic îndatorate să strângă cureaua, iar băncilor centrale să adopte o politică monetară restrictivă, scrie Euronews. Mesajul semnalează revenirea austerității, în contextul în care șocul energetic provocat de războiul din Iran, datoria publică record și boomul investițiilor în inteligența artificială, finanțat pe credit, apasă asupra economiei globale.

Potrivit șefei FMI, a trecut vremea în care guvernele se puteau baza pe bani ieftini și pe creștere economică rapidă pentru a-și ține datoriile sub control. Georgieva a cerut disciplină în cheltuieli și o politică monetară mai strictă la nivel mondial.

Vorbind miercuri la Singapore, înaintea reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale de săptămâna viitoare, de la Bangkok, Kristalina Georgieva a declarat că factorii de decizie "nu se mai pot baza doar pe rate de creștere mai mari pentru a rezolva problemele fiscale".

Datoria publică mondială se apropie de nivelurile înregistrate după Al Doilea Război Mondial și ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030, a avertizat șefa FMI, care a numit economiile dezvoltate drept "cei mai mari vinovați".

"Cu toate acestea, nu vedem acțiuni ferme în economiile avansate puternic îndatorate, unde imperativul momentului este adoptarea unor planuri credibile de consolidare fiscală pe termen mediu", a spus Georgieva, adăugând că "spațiul fiscal are nevoie urgentă de a fi refăcut".

Costurile de finanțare sunt deja în creștere, a subliniat ea. Randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani din SUA, Germania și Japonia au ajuns la cele mai ridicate niveluri din 2007, 2009 și, respectiv, 1996.

În privința politicii monetare, Georgieva a calificat drept "foarte potrivite" recentele majorări de dobânzi decise de Rezerva Federală a SUA, Banca Centrală Europeană și Banca Japoniei.

"Acum ar putea fi un moment bun pentru o orientare prudent restrictivă a politicii monetare în multe țări", a declarat ea.

Șefa FMI a avertizat, de asemenea, că economia globală este trasă în direcții opuse: pe de o parte, de șocul negativ asupra ofertei de energie cauzat de războiul din Iran, iar pe de altă parte, de șocul pozitiv asupra cererii generat de inteligența artificială. "Impactul combinat al acestor două forțe este foarte inegal la nivel mondial", a precizat ea.

Prețul petrolului se menține în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, a spus Georgieva, mult peste cei 89 de dolari luați în calcul de FMI pentru acest an în prognozele din iulie. Acestea estimau o creștere economică globală de 3% în 2026 și de 3,4% în 2027.

"Chiar dacă războiul din Golf s-ar încheia curând, problema prețurilor ridicate la energie va persista probabil o vreme", a avertizat ea.

Un boom al inteligenței artificiale, cu riscuri pe măsură

"Fie că o iubiți, o urâți sau vă temeți de ea, inteligența artificială este aici", a spus șefa FMI, descriind tehnologia ca pe un factor care „devine rapid determinant pentru poziția relativă a țărilor în economia mondială”.

Potrivit estimărilor FMI, dacă este folosită corect, inteligența artificială ar putea crește creșterea economică globală cu până la jumătate de punct procentual pe an.

Pe parcursul unui deceniu, efectul ar echivala cu "adăugarea la economia mondială a unei economii de mărimea ASEAN", a explicat Georgieva, referindu-se la blocul statelor din Asia de Sud-Est.

Ea a avertizat însă că "boomul investițiilor în AI este inflaționist", iar cheltuielile pentru această tehnologie, raportate la dimensiunea economiei, ar putea depăși valurile de investiții din trecut în căi ferate, rețele electrice și telecomunicații.

O eventuală dezamăgire a investitorilor ar putea deveni "un șoc cu efecte ample", a mai spus ea.

Georgieva a semnalat și alte pericole, de la pierderea locurilor de muncă și atacurile cibernetice până la modelele de ultimă generație care ar putea "scăpa de sub controlul uman și scăpa de sub orice frâu".

FMI urmează să publice prognozele actualizate privind creșterea economică globală în cadrul reuniunilor de săptămâna viitoare de la Bangkok.