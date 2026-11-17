Șeful Ford pentru Europa avertizează că UE își face singură rău dacă exclude Turcia și Marea Britanie din inițiativa „Made in Europe”

2 minute de citit Publicat la 19:16 17 Noi 2026 Modificat la 19:16 17 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană riscă să-și slăbească propria industrie auto, în loc să o protejeze de concurența chineză, dacă lasă Marea Britanie, Turcia și Marocul în afara inițiativei „Made in Europe”. Avertismentul a venit marți de la președintele pentru Europa al grupului american Ford, Jim Baumbick, notează Agerpres.

Inițiativa „Made in Europe” face parte din viitoarea „Lege privind accelerarea industrială” a UE. Scopul ei principal este ca producătorii auto chinezi să fie obligați să fabrice mașini pe teritoriul Uniunii, cu piese de la furnizori locali, dacă vor să primească subvenții sau să participe la licitațiile publice.

În forma actuală, inițiativa lasă însă pe dinafară țări precum Marea Britanie, Turcia și Maroc, deși acestea au un rol esențial în lanțul de aprovizionare al industriei auto europene.

Pentru Jim Baumbick, schimbarea regulilor după ce producătorii auto au investit miliarde de dolari pe baza lor ar reprezenta „definiţia unei acţiuni în detrimentul propriilor interese. Singurul rezultat va fi descurajarea investiţiilor în dezvoltarea viitoare”.

Subiectul va fi pe primul loc pe agenda summitului UE–Marea Britanie de vineri. Luna trecută, Germania și Franța s-au înțeles ca Marea Britanie să fie inclusă în inițiativă, însă pentru asta este nevoie și de acordul celorlalte state membre.

Industria auto din ambele tabere a tras și ea un semnal de alarmă. Asociația producătorilor auto din Marea Britanie (SMMT) și omologul său european (ACEA) au avertizat, într-o declarație comună, că excluderea Marii Britanii ar pune în pericol schimburi comerciale de 80 de miliarde de euro pe an.

„Industriile auto din UE şi din Marea Britanie au nevoie una de cealaltă pentru a avea succes”, susține directorul SMMT, Mike Hawes.

Și Turcia face presiuni pentru a fi inclusă în inițiativă. Ankara argumentează că lanțurile de aprovizionare pe care le împarte cu Uniunea susțin peste 250.000 de locuri de muncă în statele UE.

Ca să explice cât de legată este industria auto de pe continent, șeful Ford pentru Europa a dat exemplul utilitarei Ford Transit, cea mai vândută din Europa. Modelul a fost conceput și proiectat de echipe din Marea Britanie și Germania, peste jumătate din componentele sale provin de la furnizori europeni, iar mai mult de 30% vin din Marea Britanie și Turcia.

„Dar, pentru că este asamblată în Turcia, nu s-ar încadra în categoria «Made in Europe»”, a explicat Baumbick.

„Nu pot continua să fac investiţii pentru compania mea dacă, ulterior, sunt nevoit să mă ocup de costuri suplimentare, din cauză că regulile jocului s-au schimbat. Aceasta este o problemă”, a adăugat el.

Subiectul are și o legătură cu România. În martie 2022, Ford a cedat fabrica de la Craiova partenerului său turc, Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.