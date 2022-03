Unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Putin a dispărut din spațiul public de două săptămâni | Ce spune purtătorul de cuvânt de la Kremlin

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a dat joi un răspuns evaziv atunci când a fost întrebat în legătură cu acest subiect.

"Ministrul Apărării are multe griji. Este în derulare o operațiune militară specială. Desigur, nu e tocmai momentul potrivit pentru activități mass-media", a spus Peskov.

