Serviciile secrete ruse au încercat să provoace agitație la Budapesta pentru a sprijini construcția centralei Paks II

1 minut de citit Publicat la 23:00 26 Oct 2026 Modificat la 23:00 26 Oct 2026

Șantierul proiectului Paks II, demarat cu întârziere de rușii de la Rosatom. Foto: Profimedia Images

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a încercat să organizeze la Budapesta un miting provocator în sprijinul proiectului de construcție a centralei nucleare Paks II, realizat de Rosatom, cu scopul de a influența situația politică din Ungaria, informează Militarnyi.

Informațiile au fost publicate de comunitatea internațională de investigații InformNapalm, în colaborare cu grupul de analiză Ukrainian Militant, în urma examinării unor date CYBINT obținute prin scurgeri de informații.

Gruparea 256 Cyber Assault Division a descoperit operațiunea serviciilor secrete ruse după interceptarea unei corespondențe în care colonelul rus Timur Sirtlanov îi ordona locotenent-colonelului SVR Irina Parman să pregătească o „măsură activă” la Budapesta.

În terminologia serviciilor secrete ruse, „măsurile active” desemnează campanii de informare, operațiuni clandestine și acțiuni de manipulare menite să influențeze opinia publică și politicile altor state.

Ambele persoane vizate de investigație au legături cu unitatea militară 33949, identificată în surse publice și rapoarte de analiză drept o structură oficială a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

Irina Parman este specializată în realizarea profilurilor psihologice și utilizarea metodelor psihologice în activități operative, după cum reiese din cursurile pe care le-a urmat la Academia SVR.

Pentru organizarea mitingului, pe 16 septembrie au fost publicate pe Facebook mesaje anonime prin care comunitatea vorbitoare de limbă rusă din Budapesta era invitată să participe la un eveniment de susținere a sectorului energetic.

Participanții erau coordonați prin intermediul unui grup privat de Telegram, denumit „DRUZHBA NARODOV” („Prietenia Popoarelor”), unde li se ofereau recompense financiare pentru a lua parte la mitingul din fața Parlamentului Ungariei.

Analiza metadatelor unor fișiere PDF care conțineau sloganuri de campanie în limba maghiară a confirmat că acestea fuseseră create de Irina Parman, care folosise numele său de fată, Larina.

Tentativa de organizare a mitingului de manipulare a opiniei publice a avut loc în timpul deteriorării relațiilor dintre Ungaria și Rusia, după expulzarea a zece diplomați ruși pentru activități de spionaj.

Organizatorii au anulat mitingul în ultimul moment, astfel că evenimentul nu a mai avut loc.

Anterior, autoritățile ungare au deschis o anchetă oficială împotriva fostului ministru de externe Peter Szijjarto, suspectat de trădare în legătură cu relațiile sale cu Rusia.