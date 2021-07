O femeie a supraviețuit după ce a fost împușcată în față de soțul său. Operată de 22 de ori, ea apără acum cauza femeilor din Afganistan

Are 25 de ani, un chip mutilat și o poveste dură despre umilință, tortură, rezistență și supraviețuire într-un loc unde e greu să trăiești, ca femeie: Afganistan.

"Trecutul meu este atât de dureros încât m-a făcut mai puternică", spune femeia.

"Ce vă pot spune despre copilăria mea? Am avut o copilărie grea. Nu îmi amintesc să fi zâmbit vreodată când eram copil. Au fost multe încercări. Am fost torturată și bătută de frații mei, de soț și de cumnat. Nici nu știu cum am crescut", continuă ea.

Shakila a crescut în Baghlan, în nordul Afganistanului. La 17 ani a fost obligată să se mărite cu un bărbat în vârstă.

"Când m-am căsătorit, mi-au arătat un bici"

"Când m-am căsătorit, mi-au arătat un bici artizanal și mi-au spus: 'ești femeie, iar asta e ceea ce meriți'. Am întrebat mereu: 'care este păcatul nostru și de ce ne bați?' Au fost ofensați: cum poate o femeie să îi înfrunte și să le vorbească?

Mai târziu, au aflat că m-am dus la poliție. Soțul meu m-a împușcat și am pierdut șirul zilelor și nopților. Îmi amintesc că mă gândeam că este un coșmar groaznic, care se va sfârși.

Când m-am trezit la spital, voiam să vorbesc dar nu puteam Apoi am văzut-o pe mama plângând și mi-am dat seama că nu e un coșmar. Era realitatea", rememorează ea cea mai întunecată perioadă petrecută în Afganistan.

În prezent, Baghlan, orașul în care a crescut Shakila, este pe linia frontului confruntărilor dintre talibani și forțele guvernamentale din afgane.

Luptele s-au intensificat pe măsură ce forțele internaționale s-au retras din țară. În ultimele săptămâni, zeci de districte afgane au căzut în mâinile talibanilor.

Între timp, Shakila s-a mutat în Canada. În pofida traumei, spune că a avut noroc. Acum, își folosește vocea și chipul mutilat în sprijinul femeilor afgane.

"Femeile din Afganistan au o viață foarte grea și nu văd să aibă un viitor. Dacă nu vorbeam în apărarea drepturilor mele, aș fi murit de durere și tortură. Însă mesajul meu este că femeile afgane nu vor ceda în fața violenței. Vom continua să luptăm pentru drepturile noastre", promite ea.

În pofida mesajului optimist, realitatea arată că Shakila se numără printre puținele supraviețuitoare ale violențelor asociate cu discriminarea pe bază de sex, care sunt la ordinea zilei în Afganistan.

Shakila a suferit 22 de operații după ce a fost împușcată. Fața i-a fost mutilată dar capacitatea de a vorbi și de a își folosi mintea în sprijinul cauzei pentru care luptă nu i-au fost afectate.

Afganistan rămâne unul dintre cele mai rele locuri de pe Pământ pentru femei.

Datele oficiale indică 3.500 de cazuri de violență împotriva femeilor, consemnate anul trecut.

Întrucât situația în țară se deteriorează, numărul va crește, probabil, în viitor.

