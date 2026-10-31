Sisteme de rachete sol-aer au fost instalate la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. Spațiul aerian, restricționat

2 minute de citit Publicat la 16:41 31 Oct 2026 Modificat la 16:56 31 Oct 2026

La cererea Serviciului Secret, spațiul aerian din jurul Mar-a-Lago este restricționat ori de câte ori Trump se află acolo. sursa foto: Getty

Sisteme de rachete sol-aer au fost amplasate la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, în condițiile în care Serviciul Secret avertizează asupra unui „nivel ridicat al amenințărilor”, scrie The Telegraph.

Potrivit fotografiilor publicate de Palm Beach Daily News, două sisteme de apărare antiaeriană Avenger au fost instalate pe o barjă plutitoare, în apropierea reședinței din Florida a președintelui american.

„Serviciul Secret al SUA operează într-un context de amenințare sporită și ne adaptăm permanent operațiunile de protecție, integrând instrumente, tehnologii și metode de ultimă generație pentru a-i proteja pe cei aflați în grija noastră”, a declarat pentru The Telegraph un purtător de cuvânt al instituției.

Sistemele Avenger sunt echipate cu rachete cu rază scurtă de acțiune, montate pe vehicule Humvee, și sunt proiectate să intercepteze proiectile și aeronave care zboară la altitudine joasă.

Același tip de sisteme a fost observat și în august, în timp ce Trump juca golf pe terenul său de la Bedminster, în New Jersey.

La cererea Serviciului Secret, spațiul aerian din jurul Mar-a-Lago este restricționat ori de câte ori Trump se află acolo.

Instituția încearcă acum să obțină închiderea permanentă a acestuia, invocând „informații îngrijorătoare privind amenințările”, inclusiv „amenințări teroriste”, potrivit documentelor depuse la o instanță federală.

Serviciul Secret, care asigură protecția înalților oficiali americani, printre care președintele și vicepreședintele, a avertizat la începutul acestui an că amenințările la adresa persoanelor pe care le protejează au crescut cu 40% față de anul precedent.

„Mediul de amenințare de astăzi este ridicat, real și dinamic”, a scris Matthew Quinn, directorul adjunct al Serviciului Secret, într-un document depus în instanță în cadrul demersului de restricționare permanentă a traficului aerian din jurul Mar-a-Lago.

„Amenințarea venită din aer la Mar-a-Lago este persistentă și semnificativă. Fiind una dintre reședințele principale ale președintelui, de unde acesta conduce frecvent treburile celei mai înalte funcții din stat, această amenințare trebuie atenuată pe cât posibil, fie că el se află acolo, fie că nu”, a adăugat acesta.

Conflictul Statelor Unite cu Iranul este considerat unul dintre principalele motive ale acestui nivel ridicat de risc, deși, în ultimii ani, Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat comise de cetățeni americani.

Oficialii au declarat anterior că, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, zeci de aeronave au fost interceptate pentru că au încălcat restricțiile temporare de zbor din zona West Palm Beach.

Cele mai multe au fost avioane mici, cu un singur motor, ai căror piloți nu știau de existența restricțiilor.

La începutul acestei săptămâni, Trump a anunțat că își anulează evenimentele de campanie programate în Iowa și Kansas, două state-cheie în contextul în care democrații încearcă să preia controlul ambelor camere ale Congresului.

În locul acestora, Trump urma să susțină mai multe mitinguri telefonice, a anunțat Comitetul Național Republican.

Și JD Vance și-a anulat brusc, vineri, o conferință de presă programată în Minnesota, deși alți oficiali de rang înalt ai administrației intenționau, potrivit informațiilor din presă, să participe în continuare.

Întrebat dacă anulările au legătură cu „nivelul ridicat al amenințărilor”, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret i-a trimis pe jurnaliști către Casa Albă. Casa Albă nu a răspuns întrebărilor privind motivele anulărilor.

Decizia lui Trump de a renunța la evenimentele de campanie i-a surprins pe unii observatori, care au interpretat-o drept o retragere înaintea unor alegeri de la jumătatea mandatului care s-ar putea dovedi dificile pentru republicani.

După valul de critici, președintele pare să fi decis totuși să meargă atât în Kansas, cât și în Iowa, o sursă familiarizată cu agenda sa că ambele evenimente vor avea loc duminică.