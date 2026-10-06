Șoc în SUA. Trump a sugerat Iranului să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”

3 minute de citit Publicat la 12:05 06 Oct 2026 Modificat la 12:05 06 Oct 2026

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a sugerat, în timpul unui miting, că Iranul ar trebui să lovească Los Angeles și San Diego, două dintre cele mai importante orașe din California și bastioane ale democraților. Declarația, făcută în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului, a provocat imediat indignare, scrie The Guardian.

La mitingul organizat luni seară, în Nebraska, Trump le-a spus susținătorilor că speră la o „victorie uriașă” la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Președintele a vorbit apoi despre prețurile ridicate provocate de războiul cu Iranul, pe care le-a descris drept „un preț mic de plătit pentru a menține lumea în siguranță - pentru a ne menține țara în siguranță”.

„Pot să distrugă un oraș, să distrugă Los Angeles-ul, să distrugă San Diego-ul. Este un preț foarte mic de plătit”.

Mulțimea a aplaudat.

„Se va termina foarte curând”, a mai spus Trump despre război.

Declarațiile sale au provocat imediat reacții în California, stat democrat care s-a aflat de mai multe ori în conflict cu administrația Trump.

Guvernatorul Gavin Newsom a scris pe X: „După ce a trimis Garda Națională și pușcașii marini să ocupe California, Donald Trump spune acum că dușmanii noștri externi ar trebui să «lovească» Los Angeles și San Diego. Este instabil și periculos”.

Biroul său de presă a transmis ulterior: „Să fim clari: președintele pledează pentru un atac asupra a peste 10 milioane de locuitori ai Statelor Unite, în două dintre cele mai mari orașe ale Americii. Asta nu este normal. Nimic din toate acestea nu este”.

Primarul Los Angelesului, Karen Bass, a acuzat la rândul său că Trump face „amenințări iresponsabile” care „ar putea compromite” siguranța celui de-al doilea cel mai mare oraș al Statelor Unite.

„Rolul unui președinte este să protejeze țara, nu să o amenințe în mod activ și să încurajeze atacurile asupra vieților americanilor”, a spus ea.

Todd Gloria, primarul din San Diego, a transmis că orașul său „nu este o victimă colaterală” în războiul președintelui.

„Nu suntem dispensabili. Și nu suntem niciodată un «preț mic de plătit». Țineți orașul nostru departe de discursurile iresponsabile despre război”, a scris el pe X.

San Diego, al optulea oraș ca mărime din Statele Unite, găzduiește infrastructură militară americană importantă.

Ce a vrut, de fapt, să spună Trump

Comentariile, făcute în timpul unui discurs de aproape o oră și jumătate, au declanșat rapid o dezbatere online. Unii s-au întrebat dacă Trump a făcut o glumă grosolană la adresa a două orașe democrate sau dacă a dezvăluit, poate din greșeală, informații confidențiale despre posibile ținte iraniene.

Alți activiști conservatori au susținut că președintele vorbea despre prețurile mari la carburanți atunci când a spus că acestea reprezintă „un preț mic de plătit” și că afirmația nu ar trebui interpretată ca o invitație adresată Iranului de a ataca orașe americane.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Oficiali americani din domeniul apărării au afirmat anterior că Iranul nu are în prezent capacitatea de a lansa un atac direct cu rachete asupra teritoriului continental al Statelor Unite.

Trump a susținut însă în discursuri anterioare că permiterea Iranului să dezvolte o armă nucleară ar pune în pericol orașele americane. În ultimul său discurs despre starea Uniunii, el a afirmat că Iranul lucrează la rachete care ar putea ajunge „în curând” pe teritoriul american.

Declarațiile vin în plină campanie electorală

Mitingul din Nebraska a avut loc într-un moment în care republicanii urmăresc cu îngrijorare o cursă pentru Senat devenită neașteptat de strânsă. Trump a insistat în discurs că „se descurcă foarte bine” și le-a cerut susținătorilor să voteze în noiembrie ca și cum numele lui s-ar afla pe buletinul de vot.

În California însă, declarațiile sale au complicat mesajul republicanilor. Steve Hilton, candidatul republican la funcția de guvernator și susținut de Trump, încearcă să producă o surpriză electorală într-un stat dominat de democrați.

Xavier Becerra, candidatul democrat la funcția de guvernator, a reacționat spunând că aproximativ 13 milioane de oameni locuiesc în comitatele Los Angeles și San Diego.

„Viețile lor nu sunt un «preț mic de plătit» și nici o glumă pentru Donald Trump”, a spus Becerra.