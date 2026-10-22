Guvernul Meloni a decis să dea ajutoare de 106 milioane de euro șoferilor de camion, după protestele care au paralizat sudul Italiei

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Protestele șoferilor de camion, care au afectat grav aprovizionarea cu carburanți și alimente în sudul Italiei, s-au mai domolit joi, după ce guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat ajutoare pentru transportatori și a adoptat o poziție mai fermă față de blocarea drumurilor, scrie Reuters.

De săptămâna trecută, transportatorii blochează drumuri și autostrăzi în semn de protest față de prețurile ridicate ale carburanților, cerând sprijin pentru reducerea lor. Reprezentanții lor au anunțat însă că blocajele din Sicilia vor fi ridicate, în urma discuțiilor cu guvernul.

Și șoferii de camion din Calabria și-au suspendat protestul, în timp ce Vincenzo Parisi, purtătorul de cuvânt al transportatorilor din regiunea Campania, din jurul orașului Napoli, a declarat pentru postul public de radio RAI că speră ca blocajele din zonă să fie ridicate până la finalul zilei de joi.

La Roma, guvernul a aprobat un decret care acordă credite fiscale suplimentare șoferilor de camion afectați de scumpirea carburanților, adăugând 106 milioane de euro celor 434 de milioane oferite anterior. Decretul alocă, de asemenea, 60 de milioane de euro pentru fermieri și 10 milioane pentru sectorul pescuitului.

„Vreau să mulțumesc asociațiilor care au ales dialogul și au anulat opririle și manifestațiile. A fost un act de responsabilitate”, a transmis Meloni pe rețelele sociale.

Aprovizionarea supermarketurilor din Campania, perturbată

Protestele au provocat „perturbări grave” în Campania, afectând aprovizionarea supermarketurilor, a benzinăriilor și a spitalelor, a declarat pentru RAI viceministrul Infrastructurii, Edoardo Rixi.

Biroul premierului a calificat însă drept „ridicol” un articol publicat pe prima pagină de ziarul de opoziție Il Fatto Quotidiano, potrivit căruia la sediul guvernului de la Roma începuse să se termine hârtia igienică din cauza blocajelor organizate de transportatori.

La Napoli, potrivit primarului Gaetano Manfredi, lipsa carburanților le-a îngreunat medicilor drumul spre spitale și a afectat intervențiile ambulanțelor în situații de urgență, punând în pericol inclusiv colectarea gunoiului din oraș.

„Înțelegem îngrijorările șoferilor de camion, dar cerem un protest responsabil. Aprovizionarea cu carburant a ambulanțelor trebuie garantată, iar personalul medical trebuie să poată ajunge la muncă”, a declarat Bruno Zuccarelli, președintele Ordinului Medicilor din Napoli.

Mozzarella, paste și mașini: producția, oprită

Producătorii de mozzarella din lapte de bivoliță, concentrați în mare parte în Campania, s-au numărat printre firmele nevoite să-și suspende activitatea, alături de producătorii de paste și de sos de roșii.

Afectat a fost și grupul auto Stellantis. Din cauza lipsei de componente, producătorul franco-italian și-a oprit săptămâna aceasta fabrica din Pomigliano d’Arco, de lângă Napoli, dar și unitatea de producție a autoutilitarelor de la Atessa, în regiunea Abruzzo, și fabrica de automobile de la Melfi, din Basilicata. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că se depun eforturi pentru repornirea activității.

Antonio Ferraioli, președintele și directorul general al La Doria, producător de sosuri de roșii și paste, a declarat pentru cotidianul la Repubblica că firma a oprit șapte fabrici din sudul Italiei și a trimis jumătate dintre angajați în concediu forțat.

„Dacă protestul continuă, produsele din sudul Italiei vor dispărea de pe rafturile supermarketurilor din întreaga țară și vor fi înlocuite de importuri sau de produse din alte regiuni ale Italiei”, a avertizat acesta.

Guvernul a anunțat că face eforturi pentru a asigura distribuția bunurilor esențiale, inclusiv a alimentelor și a medicamentelor, oferind escortă poliției camioanelor care încearcă să treacă de blocaje.

Meloni a acuzat o minoritate dintre protestatari că încearcă să-și împiedice colegii să se întoarcă la muncă, tăindu-le cauciucurile sau recurgând la alte metode violente.

„Acesta nu este protest, este intimidare, iar intimidarea nu o vom tolera”, a declarat premierul italian.