O şoferiţă din Canada, a cărei maşină a ajuns într-un râu, s-a urcat pe capotă ca să-şi facă un selfie

Locuitorii din apropierea râului Rideau din Ottawa au folosit caiace și frânghii pentru a o scoate pe femeie din râu, dar nu înainte ca aceasta să-și facă o poză pe capota mașinii ei care se scufunda.

Oficialii poliției din Ottawa au spus că gheața s-a surpat când femeia a trecut cu mașina peste râu.

În timp ce aștepta ajutor din partea localnicilor, șoferița s-a urcat pe vehicolul care se scufunda încet în apă, și vrând să imortalizeze momentul, și-a făcut un selfie, sub privirile siderate ale salvatorilor ei.

She captured the moment with a selfie while people hurried and worried to help her. ??‍♀️ pic.twitter.com/ML6zWlSa9m