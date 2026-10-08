Sora lui Kim cere Seulului „cel mai mare respect” pentru a restabili relația. După care i-a numit pe sud-coreeni „imbecili din naștere”

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Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, a somat, joi, Coreea de Sud să facă proba „celui mai mare respect” faţă de regimul de la Phenian dacă „speră la reluarea dialogului”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Dacă speră într-adevăr în restabilirea relaţiilor între RPDC (numele oficial al Coreei de Nord - n. red) şi Coreea de Sud, ar trebui să ţină cont de sentimentele celeilalte părţi în fiecare vorbă şi în fiecare faptă şi să înceapă prin a arăta cel mai mare respect, cea mai mare consideraţie şi cea mai mare sinceritate”, a declarat Kim Yo Jong într-un comunicat difuzat de presa de stat, utilizând acronimul oficial al Coreei de Nord sub numele său oficial - Republica Populară Democrată Coreeană.

Această declaraţie vine după ce armata sud-coreeană a cerut scuze regimului din Nord pentru exploziile unor mine care au rănit trei soldaţi pe 21 septembrie, în Zona Demilitarizată (DMZ), care separă cele două ţări. De fapt, militarii sud-coreeni acuză Coreea de Nord de amplasarea minelor de partea sudică a liniei de demarcaţie, încălcând astfel armistiţiul care a pus capăt războiului Coreei (1950-1953).

În acelaşi timp, guvernul preşedintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, a lansat un apel pe 1 octombrie către Coreea de Nord „pentru restabilirea încrederii şi la reluarea dialogului”.

Nordul nu pare să aibă vreo dorință de restabilire a relațiilor cu Sudul

Coreea de Nord a negat orice responsabilitate în exploziile din DMZ, pe care Kim Yo Jong, una dintre personajele cele mai influente ale regimului nord-coreean, le-a calificat drept „o farsă auto-orchestrată” de către Sud.

„Dacă judecăm după acţiunile autorităţilor de la Seul, totul este plin de judecăţi, decizii şi anunţuri unilaterale”, a spus ea. „Ori sunt politic imaturi, ori sunt cu adevărat incorigibili, nişte imbecili din naştere”, a mai susținut sora lui Kim Jong Un.

Contactul este total întrerupt între Seul şi Phenian de când, la sfârşitul anului 2023, Kim Jong Un a renunţat oficial la orice perspectivă de reunificare a Peninsulei Coreene şi a calificat Coreea de Sud drept „inamicul principal”.

Coreea de Nord a început să fortifice partea sa de DMZ, zonă tampon de 4 km lăţime şi de circa 250 km lungime, considerând linia de demarcaţie care trece prin mijlocul său drept frontiera sa cu un stat ostil mai degrabă, decât o linie de separare provizorie.

De la sosirea sa la putere în iunie 2025, Lee Jae Myung şi-a înmulţit eforturile, încercând să reia dialogul cu Nordul, până în prezent fără rezultat.

„Poziţia absolută şi imuabilă a Coreei de Nord este că nu va exista absolut nicio schimbare, niciun angajament, nici măcar un contact faţă în faţă cu Coreea de Sud”, a repetat, joi, Kim Yo Jong, citată de AFP.