Startup-ul de 7 miliarde de euro care produce drone pentru Ucraina a fost ținta unui atac cibernetic. Germania își ține dronele la sol

2 minute de citit Publicat la 23:27 13 Noi 2026 Modificat la 23:27 13 Noi 2026

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Armata germană a suspendat folosirea dronelor produse de startup-ul de tehnologie militară Quantum Systems, după un atac cibernetic asupra companiei. Este cel mai recent caz în care industria europeană de armament devine ținta unui actor ostil, scrie Financial Times.

Potrivit a două surse familiarizate cu situația, Bundeswehr a luat această măsură preventiv, după incidentul care a afectat compania cu sediul în Bavaria.

Aceleași surse spun că decizia a împiedicat compania să participe la un exercițiu recent alături de armată. Quantum Systems este unul dintre cele mai de succes startup-uri europene din domeniul apărării, după ce a fost evaluată la 7 miliarde de euro într-o rundă de finanțare din acest an.

Potrivit unei a treia surse, Quantum le-a spus clienților că un fișier de actualizare malițios a fost distribuit prin serverul care trimitea actualizări pentru QBase, sistemul său de control la sol și de planificare a misiunilor.

Compania, care are contracte cu armatele Germaniei, Spaniei și Țărilor de Jos, a declarat într-un comunicat că a identificat un incident la sfârșitul lunii octombrie și că „o investigație internă imediată a scos la iveală un atac cibernetic activ din partea unor actori ostili”.

Compania a adăugat că amenințarea a fost „izolată” de echipele sale de IT și securitate, „în strânsă colaborare și cu deplină transparență față de autorități”.

„Datorită măsurilor rapide luate și caracteristicilor incidentului, nu există niciun risc pentru utilizatorii finali și operatori în exploatarea sistemelor fără pilot ale Quantum Systems”, a transmis compania. Incidentul a fost raportat autorităților competente și se află în curs de investigare.

Quantum Systems a precizat că nu comentează operațiunile clienților individuali și a adăugat că „flota este operațională”. Compania nu a spus cine este suspectat că s-ar afla în spatele atacului.

Ministerul german al Apărării a declarat că, din motive de securitate, nu oferă informații despre exploatarea sau gradul de pregătire al sistemelor de armament ori al echipamentelor militare.

Forțele armate germane nu oferit un punct de vedere la solicitarea jurnaliștilor de la Financial Times.

Incidentul este un exemplu rar, făcut public, de atac reușit asupra sectorului de apărare. Industria încearcă să prevină astfel de breșe și să le țină departe de ochii publicului atunci când se produc.

Directorii din industria europeană de apărare spun că se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea atacurilor cibernetice, care au devenit mai sofisticate și mai frecvente.

În iulie, serviciul german de informații interne avertiza că sectorul de apărare al țării, în special companiile care sprijină Ucraina, se confruntă cu un risc ridicat de atacuri din partea Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj.

Financial Times a relatat luna trecută că serviciile de informații occidentale i-au avertizat pe șefii industriei europene de apărare că Rusia își intensifică eforturile de a-i asasina.

Quantum Systems are peste 200 de angajați în Ucraina și trei societăți mixte cu companii ucrainene. Împreună, acestea produc drone de atac de mici dimensiuni, drone interceptoare și vehicule terestre fără pilot.

Nu este clar dacă operațiunile Quantum din Ucraina au fost afectate de atacul cibernetic.

Compania a declarat că a fost vizată „tocmai pentru că munca noastră are o relevanță critică pentru securitatea clienților”. Și a adăugat: „Conștientă de această responsabilitate, Quantum Systems are planuri de reducere a riscurilor și urmărește să îndeplinească cele mai înalte standarde de securitate a datelor și a sistemelor”.