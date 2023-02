Steagul ucrainean, pictat pe strada din faţa Ambasadei Rusiei la Londra | "Ucraina este un stat independent"

Grupul de activişti Led By Donkeys a vopsit strada din faţa Ambasadei Ruse de la Londra în culorile Ucrainei.

Protestatarii au oprit traficul înainte de a împrăștia peste 300 de litri de vopsea pe drum folosind roabe și perii pentru a face steagul de 500 de metri pătrați.

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că trei bărbați și o femeie au fost arestați sub suspiciunea de daune penale și obstrucție a traficului.

"Ucraina este un stat independent și un popor cu toate drepturile la autodeterminare", a afirmat grupul într-un comunicat.

The street in front of the russian embassy in London today was painted in the colors of the Ukrainian flag. https://t.co/JznIWYiNem pic.twitter.com/JeuXntbnKQ