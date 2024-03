”În România plăteai 500 de lei, plus o alocaţie” | O româncă, studentă în Japonia, a arătat ce produse a cumpărat cu doar 50 de euro

O româncă, studentă în Japonia, a devenit virală pe TikTok, după ce a arătat tuturor ce produse a cumpărat, cu 50 de euro.

Sursa foto: Getty Images I Oscar Wong

Denisa, o româncă studentă în Japonia, le-a arătat urmăritorilor săi ce produse a cumpărat din supermarket, cu 50 de euro.

Tânăra susține că a făcut cumpărături pentru mai multe zile și nu se aștepta să plătească o sumă atât de mică pentru toate aceste produse.

”Începem cu mâncarea. Am luat o cutie cu șase ouă, o cutie de lapte de migdale, un borcan de dulceață de afine, o conservă de porumb, o salată iceberg, o sticlă de oțet balsamic, o sare la solniță, un pachet de brânză mozzarella, un iaurt, o caserolă de roșii cherry, o cremă de brânză, o mână de ceapă verde, un avocado, o cutie de ceai fără zahăr, o pungă de afine congelate, o cutie cu mini înghețate și o pungă de fulgi de ovăz.

Mai departe trecem la produsele de îngrijire și curățenie: am luat două pungi de gel de duș, o pastă de dinți, opt role de hârtie igienică, patru role de hârtie de bucătărie, un set cu produse de curățenie, care conține un spray de aragaz, unul de mobilă, unul de geamuri, șervețele pentru plita electrică și detergent de vase și a fost cam 6 euro tot setul”, spune tânăra, în clipul pe care l-a postat pe rețelele sociale.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții susțin că, în România, pentru toate aceste produse ar fi plătit mult mai mult.

”În România plăteai 500 de lei, plus o alocaţie”, / ”La noi plăteai mai mult pe aceste produse”, \ ”Mai bine ne mutăm acolo”, / ”Ce scumpă e România, horror. Am realizat zilele astea, că am ajuns în Norvegia”, sunt câteva dintre comentariile românilor la clipul respectiv.