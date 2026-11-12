SUA au plătit Venezuelei 12 miliarde de dolari după ce i-au preluat controlul asupra resurselor naturale. Dar cine gestionează banii?

1 minut de citit Publicat la 22:42 12 Noi 2026 Modificat la 22:43 12 Noi 2026

Pompe de petrol. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite au plătit Venezuelei 12 miliarde de dolari după ce au preluat controlul asupra resurselor naturale venezuelene, arată un raport al Departamentului de Stat de la Washington preluat joi de AFP, scrie Agerpres.

Începând din 3 ianuarie, când forţele americane l-au răsturnat de la putere pe preşedintele venezuelan Nicolas Maduro, în contul Venezuela Custody au intrat peste 12,26 miliarde de dolari proveniţi de la entităţi verificate şi aprobate care desfăşoară activităţi autorizate legate de resursele naturale ale Venezuelei, arată raportul.

Contul a fost deschis iniţial în Qatar şi este gestionat de Trezoreria SUA, care gestionează veniturile Venezuelei din exporturi.

Suma de 12 miliarde a fost menţionată deja într-un raport al firmei de consultanţă KPMG, citat în premieră de ziarul New York Times.

Principala sursă de venituri a Venezuelei este petrolul, însă ţara sud-americană exportă şi aur şi alte minerale, precum şi îngrăşăminte.

Un oficial din cadrul diplomaţiei americane a afirmat sub rezerva anonimatului că Congresul SUA a fost informat despre plăţi la începutul lui noiembrie, dar raportul Departamentului de Stat publicat joi este datat 29 octombrie - cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din SUA de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Maduro şi soţia sa sunt în prezent închişi la New York, unde vor fi judecaţi pentru mai multe infracţiuni, inclusiv trafic de droguri. Fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez exercită funcţia de şef de stat interimar sub presiunea Washingtonului, reaminteşte AFP. Sub conducerea ei, Venezuela îşi normalizează treptat relaţiile cu mai multe state şi organizaţii internaţionale, după ani de izolare.

În august, autorităţile de la Caracas şi Washington au anunţat că Statele Unite preiau controlul asupra zăcămintelor de petrol ale Venezuelei, al estimate la 65 de miliarde de barili.